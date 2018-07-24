На юге Волгограда автобус въехал в грузовик
Второе за день
Второе за день
Как рассказали «КП-Волгоград» очевидцы, авария произошла на улице 64-й Армии в Кировском районе Волгограда в районе остановки «Колледж Вернадского». По предварительной информации, водитель автобуса «ЛиАЗ» не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего
В результате столкновения «ЛиАЗ» получил серьезные механические повреждения. Информация о пострадавших уточняется. Известно, что на место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить точные причины ДТП.
Напомним, это уже вторая за день авария с участием общественного транспорта. В Тракторозаводском районе Волгограда маршрутка Mercedes врезалась в столб. Пострадали три человека.