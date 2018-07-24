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16:26 (мск), источник: Комсомольская правда

На юге Волгограда автобус въехал в грузовик

Второе за день дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта произошло в Волгограде. На сей раз в аварию попал автобус большой вместимости, принадлежащий «Волгоградскому автобусному парку».

Как рассказали «КП-Волгоград» очевидцы, авария произошла на улице 64-й Армии в Кировском районе Волгограда в районе остановки «Колледж Вернадского». По предварительной информации, водитель автобуса «ЛиАЗ» не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего грузовика-ломовоза, попытался избежать аварии, вывернув руль влево, но не успел. Автобус правой стороной врезался в заднюю часть грузовика.

В результате столкновения «ЛиАЗ» получил серьезные механические повреждения. Информация о пострадавших уточняется. Известно, что на место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить точные причины ДТП.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, это уже вторая за день авария с участием общественного транспорта. В Тракторозаводском районе Волгограда маршрутка Mercedes врезалась в столб. Пострадали три человека.

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