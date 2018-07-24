На юге Волгограда автобус въехал в грузовик

Как рассказали «КП-Волгоград» очевидцы, авария произошла на улице 64-й Армии в Кировском районе Волгограда в районе остановки «Колледж Вернадского». По предварительной информации, водитель автобуса «ЛиАЗ» не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего грузовика-ломовоза, попытался избежать аварии, вывернув руль влево, но не успел. Автобус правой стороной врезался в заднюю часть грузовика.

В результате столкновения «ЛиАЗ» получил серьезные механические повреждения. Информация о пострадавших уточняется. Известно, что на место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить точные причины ДТП.

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