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15:52 (мск), источник: РАПСИ

Скончался советник президента РФ Вениамин Яковлев

В Москве скончался советник президента РФ, доктор юридических наук Вениамин Яковлев.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 июл — РАПСИ. В Москве скончался советник президента РФ, доктор юридических наук Вениамин Яковлев.

Вениамин Федорович родился 12 февраля 1932 года в городе Петухово Курганской области. В 1953 году он окончил Свердловский юридический институт (Уральский государственный юридический университет).

В 1989—1990 годах Яковлев занимал должность министра юстиции СССР, в 1991 году — председателя Высшего арбитражного суда СССР.

С 1991 года по 1992 год был государственным советником по правовой политике при президенте СССР — руководителем юридической службы аппарата президента. В 1992—2005 годах возглавлял Высший арбитражный суд России.

С февраля 2005 года Яковлев занимал должность советника президента РФ. Награжден орденом «За заслуги перед отчеством» I- IVстепеней.

РАПСИ выражает соболезнования родным и близким Вениамина Яковлева.

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16:42 (мск)© Ньюстюб
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