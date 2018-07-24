Скончался советник президента РФ Вениамин Яковлев

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 июл — РАПСИ. В Москве скончался советник президента РФ, доктор юридических наук Вениамин Яковлев.

Вениамин Федорович родился 12 февраля 1932 года в городе Петухово Курганской области. В 1953 году он окончил Свердловский юридический институт (Уральский государственный юридический университет).

В 1989—1990 годах Яковлев занимал должность министра юстиции СССР, в 1991 году — председателя Высшего арбитражного суда СССР.

С 1991 года по 1992 год был государственным советником по правовой политике при президенте СССР — руководителем юридической службы аппарата президента. В 1992—2005 годах возглавлял Высший арбитражный суд России.

С февраля 2005 года Яковлев занимал должность советника президента РФ. Награжден орденом «За заслуги перед отчеством» I- IVстепеней.