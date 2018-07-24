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16:40 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежец попал под следствие за избиение полицейского

Мужчина попытался помешать правоохранителю задержать преступника.

Воронежец, 32-летний мужчина, попал под уголовное дело за избиение полицейского, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону во вторник, 24 июля. Горожанин хотел помешать сотруднику полиции задержать подозреваемого.

Инцидент произошел на проспекте Революции 24 июня. Правоохранитель, 28-летний мужчина, участвовал в задержании подозреваемого в хранении наркотиков для сбыта. Горожанин проезжал мимо на машине, увидел «операцию» и стал ругаться с сотрудником полиции. Чтобы помешать полицейскому, воронежец ударил его несколько раз по голове и ногам, а затем повалил на землю. Правоохранители, которые участвовали в задержании, помешали горожанину.

В отношении воронежца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Мужчина признал свою вину. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, а также признали сотрудника полиции потерпевшим. Расследование уголовного дела продолжается.

Максимальная санкция по статье — 5 лет лишения свободы.

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