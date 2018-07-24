Воронежец попал под следствие за избиение полицейского

Инцидент произошел на проспекте Революции 24 июня. Правоохранитель, 28-летний мужчина, участвовал в задержании подозреваемого в хранении наркотиков для сбыта. Горожанин проезжал мимо на машине, увидел «операцию» и стал ругаться с сотрудником полиции. Чтобы помешать полицейскому, воронежец ударил его несколько раз по голове и ногам, а затем повалил на землю. Правоохранители, которые участвовали в задержании, помешали горожанину.