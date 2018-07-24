В Нижнекамске закрыли уголовное дело о жестоком убийстве лыжницы

24 июля в Нижнекамске прошло выездное заседание по делу об убийстве Гульшат Котенковой. Инициатором стала мать Даниила Котенёва, которая, несмотря на смерть сына, не верит в его виновность. В результате судья постановил прекратить уголовное дело в отношении Котенева в связи с его смертью (мужчина скончался в марте в СИЗО).