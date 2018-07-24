В Нижнекамске закрыли уголовное дело о жестоком убийстве лыжницы
Уголовное дело об убийстве лыжницы в Нижнекамске прекратили в связи со смертью Даниила Котенёва, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в
Уголовное дело об убийстве лыжницы в Нижнекамске прекратили в связи со смертью Даниила Котенёва, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в
24 июля в Нижнекамске прошло выездное заседание по делу об убийстве Гульшат Котенковой. Инициатором стала мать Даниила Котенёва, которая, несмотря на смерть сына, не верит в его виновность. В результате судья постановил прекратить уголовное дело в отношении Котенева в связи с его смертью (мужчина скончался в марте в СИЗО).
Напомним, убийство произошло 9 января на территории лыжной базы «Алнаш». По версии следствия, 37-летний Даниил Котенёв, возвращаясь с работы в пьяном состоянии, напал на девушку, которая каталась на лыжах.