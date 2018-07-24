Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Австралия обратилась с особой просьбой к России по MH17
Законы подлости в отпуске и перед ним. Что делать?
Внучка Татьяны Васильевой растет модницей
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
«Иранская Анджелина Джоли» показала свое настоящее лицо
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Арнольд Шварценеггер трогательно поздравил младшую дочь с днем рождения
6-месячная девочка прославилась из-за пышной прически
Глюкоза и Ревва воссоединились на съемках комедии: первое фото
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото
Умершая Анастасия Тарасюк была беременна - СМИ
Русские эмигранты рассказали о пенсии в США
Исхудавшего Ивана Урганта не узнали поклонники
Ксения Собчак феноменально постройнела
61-летний Маршал о романе с 24-летней: желаю всем такое испытать
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
Названы самые недорогие курорты Крыма
Россиянам предложили 10-метровые квартиры
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
40Самые яркие болельщики ЧМ
18:07 (мск), источник: АиФ Казань

В Нижнекамске закрыли уголовное дело о жестоком убийстве лыжницы

Уголовное дело об убийстве лыжницы в Нижнекамске прекратили в связи со смертью Даниила Котенёва, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в пресс-службе Верховного суда РТ.

24 июля в Нижнекамске прошло выездное заседание по делу об убийстве Гульшат Котенковой. Инициатором стала мать Даниила Котенёва, которая, несмотря на смерть сына, не верит в его виновность. В результате судья постановил прекратить уголовное дело в отношении Котенева в связи с его смертью (мужчина скончался в марте в СИЗО).

Напомним, убийство произошло 9 января на территории лыжной базы «Алнаш». По версии следствия, 37-летний Даниил Котенёв, возвращаясь с работы в пьяном состоянии, напал на девушку, которая каталась на лыжах.

Все новости региона
Как самой сделать профессиональный макияж
Госдума приняла закон о повышении НДС
Прощай, Америка. Куда Россия перевела миллиарды из госдолга США
Как стеклянная свалка стала одним из красивейших мест России
Скончался советник президента РФ Вениамин Яковлев
Ветеринары рассказали, как рассчитать возраст собак и кошек
В Китае на небоскребе появился 108-метровый водопад (видео)
«Полет» десятков тысяч сардин сняли на видео
Спорт
«Локомотив» объявил о переходе футболиста ПСЖ 28-летний игрок проведет следующий сезон в составе «Локомотива» на правах аренды
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Новый владелец Opel сделал то, что не смог GM Под управлением группы PSA убыточные на протяжении последних двадцати лет Opel и Vauxhall показали прибыль
Кино
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото 23-летняя актриса Софья Евстигнеева исполняет одну из ролей в комедийном проекте СТС «Девяностые. Весело и громко»
Недвижимость
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Российский город лишился своего символа из-за тополиного пуха
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х Сегодня мы вспомним секс-символов или просто суперпопулярных исполнителей 90-х и 00-х годов
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь