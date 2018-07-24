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16:43 (мск), источник: "Российская газета"

Рыбаки сняли на видео два смерча в Черном море

Рыбаки на траулере, занимавшиеся промыслом недалеко от Геленджика, сняли на видео два смерча над морем, которые прошли буквально в полукилометре от их суда.

Съемка необычайно красивого и опасного природного явления была выложена в Instagram за авторством Павла Чернявского и Мирона Шуняева. Вначале в кадр попадает один мощный и большой смерч белого цвета, а затем сбоку от него и чуть дальше появляется черный меньших размеров.

«Может быть, нас даже сейчас догонит. Мы идем тихим ходом, — говорит держащий камеру рыбак. — 500 метров от нас, и с каждым метром все ближе к нам».

Как сказано в ролике, смерчи были видны в течение получаса. К счастью, никто из рыбаков не пострадал.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что в эти дни над Черным морем на участке побережья от Анапы до Магри существует вероятность формирования смерчей. В ведомстве предупреждают, в случае их выхода на сушу нужно немедленно укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине, лечь на дно и плотно прижмитесь к земле. Туристам же нужно дополнительно закрепить палатку, шалаш или навес.

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