В Воронежской области столкнулись ВАЗы: погибли 3 человека

В Таловском районе в ДТП с двумя ВАЗами погибли три человека во вторник, 24 июля. Двое пострадавших находятся в больнице. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили сотрудники ДПС ГИБДД по Таловскому району.

Авария произошла на трассе М-4 «Дон» около поселка Покровка в 7:50. Водитель автомобиля ВАЗ-2114, 32-летний житель Бутурлиновского района, выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2105 под управлением 33-летней жительницы села Орловка Таловского района. Женщина и 45-летний пассажир скончались на месте. Водитель «четырнадцатой» умер в отделении реанимации.