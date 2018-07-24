В Воронежской области столкнулись ВАЗы: погибли 3 человека
В Таловскую райбольницу доставили еще 2 пострадавших.
В Таловскую райбольницу доставили еще 2 пострадавших.
В Таловском районе в ДТП с двумя ВАЗами погибли три человека во вторник, 24 июля. Двое пострадавших находятся в больнице. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили сотрудники ДПС ГИБДД по Таловскому району.
Авария произошла на трассе М-4 «Дон» около поселка Покровка в 7:50. Водитель автомобиля ВАЗ-2114, 32-летний житель Бутурлиновского района, выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2105 под управлением 33-летней жительницы села Орловка Таловского района. Женщина и 45-летний пассажир скончались на месте. Водитель «четырнадцатой» умер в отделении реанимации.
Два пассажира «пятерки» 37 и 49 лет с травмами различной степени доставлены в Таловскую больницу. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.