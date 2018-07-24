ФСБ проводит обыски в петербургском Доме молодежи

По данным собеседников, сотрудников правоохранительных органов интересуют контракты, заключенные с небольшой компанией «Танос», зарегистрированной в 2016 году в квартире в поселке Новый Свет Гатчинского района. С момента создания «Танос» получает подряды от ГГУП «МИНЕРАЛ». Это предприятие, подведомственное комитету по природопользованию. В 2016 году «Минерал» выигрывал подряды комитета по молодежной политике (9 тендеров более чем на 20 млн рублей). Почти в каждом из мероприятий в разных ролях фигурировала Эльвира Реутская — экс-помощница бывшего спикера петербургского ЗакСа, экс-сенатора Вадима Тюльпанова, который погиб 4 апреля 2017 года. Подрядчиком «Минерала» был «Танос». С 2017 года субподрядчик начал самостоятельно выигрывать контракты с комитетом по молодежной политике и Домом молодежи. Почти одновременно Эльвира Реутская возглавила этот Дом.