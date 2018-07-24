ФСБ проводит обыски в петербургском Доме молодежи
В Доме молодежи, подведомственном комитету по молодежной политике Смольного, проводят обыски сотрудники ФСБ. Об этом «Фонтанке» сообщили 24 июля чиновники и сотрудники правоохранительных органов.
В Доме молодежи, подведомственном комитету по молодежной политике Смольного, проводят обыски сотрудники ФСБ. Об этом «Фонтанке» сообщили 24 июля чиновники и сотрудники правоохранительных органов.
По данным собеседников, сотрудников правоохранительных органов интересуют контракты, заключенные с небольшой компанией «Танос», зарегистрированной в 2016 году в квартире в поселке Новый Свет Гатчинского района. С момента создания «Танос» получает подряды от ГГУП «МИНЕРАЛ». Это предприятие, подведомственное комитету по природопользованию. В 2016 году «Минерал» выигрывал подряды комитета по молодежной политике (9 тендеров более чем на 20 млн рублей). Почти в каждом из мероприятий в разных ролях фигурировала Эльвира Реутская —
Как ранее писала «Фонтанка», ФСБ заинтересовала не только последовательность получения компанией «Танос» контрактов, но и сам порядок их исполнения. Например, чекисты, в числе прочего, обратили внимание на контракт стоимостью 13,5 млн рублей на изучение мнения почти 13 тысяч молодых петербуржцев.
Руководитель Дома молодежи Эльвира Реутская не смогла ответить на вопросы «Фонтанки», сославшись на совещание.
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