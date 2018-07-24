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17:24 (мск), источник: Фонтанка

ФСБ проводит обыски в петербургском Доме молодежи

В Доме молодежи, подведомственном комитету по молодежной политике Смольного, проводят обыски сотрудники ФСБ. Об этом «Фонтанке» сообщили 24 июля чиновники и сотрудники правоохранительных органов.

По данным собеседников, сотрудников правоохранительных органов интересуют контракты, заключенные с небольшой компанией «Танос», зарегистрированной в 2016 году в квартире в поселке Новый Свет Гатчинского района. С момента создания «Танос» получает подряды от ГГУП «МИНЕРАЛ». Это предприятие, подведомственное комитету по природопользованию. В 2016 году «Минерал» выигрывал подряды комитета по молодежной политике (9 тендеров более чем на 20 млн рублей). Почти в каждом из мероприятий в разных ролях фигурировала Эльвира Реутская — экс-помощница бывшего спикера петербургского ЗакСа, экс-сенатора Вадима Тюльпанова, который погиб 4 апреля 2017 года. Подрядчиком «Минерала» был «Танос». С 2017 года субподрядчик начал самостоятельно выигрывать контракты с комитетом по молодежной политике и Домом молодежи. Почти одновременно Эльвира Реутская возглавила этот Дом.

Как ранее писала «Фонтанка», ФСБ заинтересовала не только последовательность получения компанией «Танос» контрактов, но и сам порядок их исполнения. Например, чекисты, в числе прочего, обратили внимание на контракт стоимостью 13,5 млн рублей на изучение мнения почти 13 тысяч молодых петербуржцев. Компания-подрядчик комитета заказала аналогичное исследование у Высшей школы экономики, но в разы дешевле — за 750 тысяч рублей.

Руководитель Дома молодежи Эльвира Реутская не смогла ответить на вопросы «Фонтанки», сославшись на совещание.

© Фонтанка. Ру.

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