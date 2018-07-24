В Браславском районе пьяный мужчина угнал машину односельчанина

Ночью 21 июля в Браславском районе был угнан автомобиль «Опель Астра». Пьяному жителю агрогородка Друя срочно понадобилось в Браслав, и он решил позаимствовать автомобиль у своего односельчанина. Хозяин машины заметил кражу буквально через несколько минут после исчезновения и позвонил в милицию. Сотрудники ГАИ объявили план «Перехват». К поимке угонщика были привлечены силы РОВД и пограничной службы.