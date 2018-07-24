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16:45 (мск), источник: БЕЛТА

В Браславском районе пьяный мужчина угнал машину односельчанина

24 июля, Витебск /Андрей Щербицкий — БЕЛТА/. В Браславском районе пьяный мужчина угнал машину односельчанина, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Ночью 21 июля в Браславском районе был угнан автомобиль «Опель Астра». Пьяному жителю агрогородка Друя срочно понадобилось в Браслав, и он решил позаимствовать автомобиль у своего односельчанина. Хозяин машины заметил кражу буквально через несколько минут после исчезновения и позвонил в милицию. Сотрудники ГАИ объявили план «Перехват». К поимке угонщика были привлечены силы РОВД и пограничной службы.

«Но похититель решил схитрить. Не доезжая до Браслава, недалеко от деревни Шауры, он бросил автомобиль в поле и пошел пешком. На входе в город его задержали милиционеры», — рассказали в УВД облисполкома.

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