Белорус погиб на морском аттракционе в Приморском крае

В российском селе Андреевка Приморского края в понедельник, 23 июля произошла трагедия. Там погибли два человека: белорус и его спутница из Приморья, пишет «КП во Владивостоке». Они решили прокатиться на водном парашюте, но, как выяснилось позже, их не зафиксировали к страховочному жилету и подвесной системе.

Когда катер на большой скорости тронулся по водной глади, мужчину и женщину подняло на высоту не меньше 50 метров над водой. Из-за того, что пару не зафиксировали, они сорвались с высоты и упали в воду. Оба получили серьезные травмы, спасти их не удалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предпринимателям, которые оказывали услуги парашютного отдыха, грозит до двух лет лишения свободы.