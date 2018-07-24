Белорус погиб на морском аттракционе в Приморском крае
Мужчина катался на водном парашюте, но сорвался с высоты и погиб.
Мужчина катался на водном парашюте, но сорвался с высоты и погиб.
В российском селе Андреевка Приморского края в понедельник, 23 июля произошла трагедия. Там погибли два человека: белорус и его спутница из Приморья, пишет «КП во Владивостоке». Они решили прокатиться на водном парашюте, но, как выяснилось позже, их не зафиксировали к страховочному жилету и подвесной системе.
Когда катер на большой скорости тронулся по водной глади, мужчину и женщину подняло на высоту не меньше 50 метров над водой.