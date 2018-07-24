СК озвучил статистику по захватам заложников в Беларуси
Ликвидированный во время освобождения заложницы в отделении банка был ранее судим по 5 статьям Уголовного кодекса.
Ликвидированный во время освобождения заложницы в отделении банка был ранее судим по 5 статьям Уголовного кодекса.
МИНСК, 24 июл — Sputnik. Разбойные нападения с захватом заложников являются редким для Беларуси видом преступления, это единичные случаи, пик таких преступлений пришелся на 2014 год, сообщили в СК.
Следователи продолжают расследование уголовного дела, возбужденного в связи с захватом беременной заложницы в отделении банка в Заславле. Преступление было совершено 18 июля этого года. При освобождении заложницы напавший на нее мужчина был ликвидирован спецназом.
«В 2018 году это первое преступление в Беларуси, связанное с захватом заложников. Разбойные нападения, связанные с захватом заложника, для нашей спокойной страны большая редкость. Тем не менее, они случаются», — сообщили Sputnik в СК во вторник.
В прошлом году таких преступлений было совершено в стране два. 2016 и 2015 годы обошли без захватов заложников, а больше всего таких преступлений было в 2014 году. Тогда в Беларуси было совершено шесть захватов, сказали в СК.
Там отметили, что мужчина, совершивший захват беременной дочки и убитый на ее глазах в Заславле, ранее был неоднократно судим по статьям «Кража», «Хулиганство», «Грабеж», «Разбой», «Вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность» Уголовного кодекса Беларуси.