СК озвучил статистику по захватам заложников в Беларуси

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Разбойные нападения с захватом заложников являются редким для Беларуси видом преступления, это единичные случаи, пик таких преступлений пришелся на 2014 год, сообщили в СК.

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Следователи продолжают расследование уголовного дела, возбужденного в связи с захватом беременной заложницы в отделении банка в Заславле. Преступление было совершено 18 июля этого года. При освобождении заложницы напавший на нее мужчина был ликвидирован спецназом.

«В 2018 году это первое преступление в Беларуси, связанное с захватом заложников. Разбойные нападения, связанные с захватом заложника, для нашей спокойной страны большая редкость. Тем не менее, они случаются», — сообщили Sputnik в СК во вторник.

В прошлом году таких преступлений было совершено в стране два. 2016 и 2015 годы обошли без захватов заложников, а больше всего таких преступлений было в 2014 году. Тогда в Беларуси было совершено шесть захватов, сказали в СК.