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17:51 (мск), источник: Комсомольская правда

После дождя потекли крыши в десятках жилых домов Волгограда

За неделю ливни четыре раза накрывали Волгоград. По данным властей, у нас что ни дождь — то аномалия.

Горожане же в полной мере прочувствовали все недочеты работы коммунальщиков. Ливневки не справлялись с потоками воды, проникли дожди через прохудившиеся крыши и в квартиры, и в подъезды. В госжилнадзор посыпались десятки обращений. Только на прошлой неделе в управление жилищной инспекции Волгограда поступило более полусотни жалоб на протечки кровли. И это — не передел.

По закону протечки крыши управляющая организация должна устранять незамедлительно, максимум в течение суток. На устранение повреждений водосточных труб, воронок, колен, отмётов дается до пяти дней. Но далеко не все коммунальщики оперативно реагируют на заявки затопленных жильцов.

— Все адреса — на контроле, — заверили «КП-Волгоград» в региональном госжилнадзоре.

На днях специалисты проверили несколько многоэтажек из списка. На улице Менжинского, 14, крышу починили. На Ангарской, 116, идет ремонт кровли. А вот коммунальщикам, управляющим домами на Ватутина, 14 и на Таращанцев, 19, выдали предписания до 1 и до 15 августа соответственно. Проверки продолжаются.

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