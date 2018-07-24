После дождя потекли крыши в десятках жилых домов Волгограда
За неделю ливни четыре раза накрывали Волгоград. По данным властей, у нас что ни дождь — то аномалия.
За неделю ливни четыре раза накрывали Волгоград. По данным властей, у нас что ни дождь — то аномалия.
Горожане же в полной мере прочувствовали все недочеты работы коммунальщиков. Ливневки не справлялись с потоками воды, проникли дожди через прохудившиеся крыши и в квартиры, и в подъезды. В госжилнадзор посыпались десятки обращений. Только на прошлой неделе в управление жилищной инспекции Волгограда поступило более полусотни жалоб на протечки кровли. И это — не передел.
По закону протечки крыши управляющая организация должна устранять незамедлительно, максимум в течение суток. На устранение повреждений водосточных труб, воронок, колен, отмётов дается до пяти дней. Но далеко не все коммунальщики оперативно реагируют на заявки затопленных жильцов.
— Все адреса — на контроле, — заверили «КП-Волгоград» в региональном госжилнадзоре.
На днях специалисты проверили несколько многоэтажек из списка. На улице Менжинского, 14, крышу починили. На Ангарской, 116, идет ремонт кровли. А вот коммунальщикам, управляющим домами на Ватутина, 14 и на Таращанцев, 19, выдали предписания до 1 и до 15 августа соответственно. Проверки продолжаются.