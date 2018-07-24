После дождя потекли крыши в десятках жилых домов Волгограда

Горожане же в полной мере прочувствовали все недочеты работы коммунальщиков. Ливневки не справлялись с потоками воды, проникли дожди через прохудившиеся крыши и в квартиры, и в подъезды. В госжилнадзор посыпались десятки обращений. Только на прошлой неделе в управление жилищной инспекции Волгограда поступило более полусотни жалоб на протечки кровли. И это — не передел.

По закону протечки крыши управляющая организация должна устранять незамедлительно, максимум в течение суток. На устранение повреждений водосточных труб, воронок, колен, отмётов дается до пяти дней. Но далеко не все коммунальщики оперативно реагируют на заявки затопленных жильцов.

— Все адреса — на контроле, — заверили «КП-Волгоград» в региональном госжилнадзоре.