На Ботанике мужчина обнаружил у ворот бомбу

Он рассказал прибывшей полиции, что задержался допоздна со знакомым. В какой-то момент он остановился возле колодца, чтобы набрать воды. Возвращаясь назад, он заметил у ворот подозрительный цилиндрический предмет.

Мужчина рассказал, что три месяца назад в Страшенском районе его 13-летнюю дочь обвинили в краже из продуктового магазина. Когда отец девочки пытался доказать, что его дочь невиновна, на него напали неизвестные. По его мнению, бомба около дома связана с предыдущим инцидентом.