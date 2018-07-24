На Ботанике мужчина обнаружил у ворот бомбу
Бомба в отместку. 35-летний житель столицы, вернувшись ночью домой, обнаружил у ворот неприятный сюрприз.
Бомба в отместку. 35-летний житель столицы, вернувшись ночью домой, обнаружил у ворот неприятный сюрприз.
Столичный житель обнаружил возле ворот своего дома бомбу. Инцидент произошел около 01.00 на Ботанике. Мужчина сразу обратился в полицию.
Он рассказал прибывшей полиции, что задержался допоздна со знакомым. В
Сотрудники полиции вызвали саперов, которые изолировали зону. Проверка подтвердила, что возле ворот лежала самодельная бомба.
Мужчина рассказал, что три месяца назад в Страшенском районе его 13-летнюю дочь обвинили в краже из продуктового магазина. Когда отец девочки пытался доказать, что его дочь невиновна, на него напали неизвестные. По его мнению, бомба около дома связана с предыдущим инцидентом.
Полиция устанавливает личности людей, которые представляют угрозу семье мужчины.