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17:19 (мск), источник: Noi.md

На Ботанике мужчина обнаружил у ворот бомбу

Бомба в отместку. 35-летний житель столицы, вернувшись ночью домой, обнаружил у ворот неприятный сюрприз.

Источник: Noi.md

Столичный житель обнаружил возле ворот своего дома бомбу. Инцидент произошел около 01.00 на Ботанике. Мужчина сразу обратился в полицию.

Он рассказал прибывшей полиции, что задержался допоздна со знакомым. В какой-то момент он остановился возле колодца, чтобы набрать воды. Возвращаясь назад, он заметил у ворот подозрительный цилиндрический предмет.

Сотрудники полиции вызвали саперов, которые изолировали зону. Проверка подтвердила, что возле ворот лежала самодельная бомба.

Мужчина рассказал, что три месяца назад в Страшенском районе его 13-летнюю дочь обвинили в краже из продуктового магазина. Когда отец девочки пытался доказать, что его дочь невиновна, на него напали неизвестные. По его мнению, бомба около дома связана с предыдущим инцидентом.

Полиция устанавливает личности людей, которые представляют угрозу семье мужчины.

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