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18:13 (мск), источник: Интерфакс

Число погибших из-за лесных пожаров в Греции выросло до 74 человек

Разгоревшиеся в Греции лесные пожары, по последним данным, привели к гибели 74 человек, передают во вторник европейские СМИ со ссылкой на греческую пожарную службу.

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Ранее поступала информация о 60 погибших и 150 пострадавших.

В борьбе с пожарами в окрестностях греческой столицы задействованы сотни пожарных.

Кроме того, многим местным жителям пришлось покинуть свои дома. Так, по информации агентства Associated Press, морские пограничники Греции эвакуировали более 700 человек с местных пляжей, куда люди прибежали в попытках спастись от огня и дыма.

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