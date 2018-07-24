Число погибших из-за лесных пожаров в Греции выросло до 74 человек
Разгоревшиеся в Греции лесные пожары, по последним данным, привели к гибели 74 человек, передают во вторник европейские СМИ со ссылкой на греческую пожарную службу.
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Разгоревшиеся в Греции лесные пожары, по последним данным, привели к гибели 74 человек, передают во вторник европейские СМИ со ссылкой на греческую пожарную службу.
Ранее поступала информация о 60 погибших и 150 пострадавших.
В борьбе с пожарами в окрестностях греческой столицы задействованы сотни пожарных.
Кроме того, многим местным жителям пришлось покинуть свои дома. Так, по информации агентства Associated Press, морские пограничники Греции эвакуировали более 700 человек с местных пляжей, куда люди прибежали в попытках спастись от огня и дыма.