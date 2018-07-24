Уголовное дело возбуждено по факту убийства корреспондента ГТРК «Нижний Новгород»
Уголовное дело возбуждено по факту гибели корреспондента ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова. Об этом
Уголовное дело возбуждено по факту гибели корреспондента ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова. Об этом
Согласно информации, в районе Казанской набережной в Нижегородском районе было обнаружено тело 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Создана совместная
Ранее сотрудники телерадиокомпании сообщили, что Суворов в ночь с 21 на 22 июля возвращался с ул. Рождественской домой на ул. Кудьминскую и пропал. Днем 23 июля стало известно о том, что он был найден погибшим.