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18:07 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Уголовное дело возбуждено по факту убийства корреспондента ГТРК «Нижний Новгород»

Уголовное дело возбуждено по факту гибели корреспондента ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 24 июля 2018 года.

Согласно информации, в районе Казанской набережной в Нижегородском районе было обнаружено тело 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Создана совместная следственно-оперативная группа. Сейчас следователи и криминалисты следственного управления продолжают работать на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лица, причастные к его совершению.

Ранее сотрудники телерадиокомпании сообщили, что Суворов в ночь с 21 на 22 июля возвращался с ул. Рождественской домой на ул. Кудьминскую и пропал. Днем 23 июля стало известно о том, что он был найден погибшим.

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