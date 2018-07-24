Уголовное дело возбуждено по факту убийства корреспондента ГТРК «Нижний Новгород»

Согласно информации, в районе Казанской набережной в Нижегородском районе было обнаружено тело 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Создана совместная следственно-оперативная группа. Сейчас следователи и криминалисты следственного управления продолжают работать на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лица, причастные к его совершению.