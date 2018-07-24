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18:30 (мск), источник: БЕЛТА

Более Вr322 тыс. ущерба взыщут с бобруйской «банды Молнара»

24 июля, Могилев /Сергей Кулягин — БЕЛТА/. Более Вr322 тыс. ущерба взыщут с бобруйской «банды Молнара», сообщила корреспонденту БЕЛТА прокурор отдела прокуратуры Могилевской области по надзору за соответствием закону судебных постановлений по гражданским делам Ольга Молодид.

Прокуратура Могилевской области направила в суд исковое заявление о взыскании суммы дохода, полученного в результате незаконной предпринимательской деятельности, с участников организованной преступной группы под руководством Сергея Молнара в размере Вr322 877. Могилевский областной суд исковые требования удовлетворил в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу.

Сергей Молнар и несколько его сообщников признаны виновными в совершении особо тяжких преступлений, в том числе предусмотренного ч.3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой). Участники преступных групп, подконтрольных Молнару, на ряду с другими преступлениями с 2009 по 2014 год вели в Бобруйске незаконную предпринимательскую деятельность по оказанию риелторских и юридических услуг без образования юридического лица и без лицензии.

Сергей Молнар и его подельники приговорены к длительным срокам лишения свободы, а следствие по этому делу заняло немало времени. Только на описание уголовных преступлений банды понадобилось более 100 томов материалов. Суд рассмотрел восемьдесят преступлений. Участники банды занимались разбоями, грабежами, вымогательством, мошенничеством, похищениями людей и другими преступлениями.

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