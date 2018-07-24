Более Вr322 тыс. ущерба взыщут с бобруйской «банды Молнара»

Прокуратура Могилевской области направила в суд исковое заявление о взыскании суммы дохода, полученного в результате незаконной предпринимательской деятельности, с участников организованной преступной группы под руководством Сергея Молнара в размере Вr322 877. Могилевский областной суд исковые требования удовлетворил в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу.

Сергей Молнар и несколько его сообщников признаны виновными в совершении особо тяжких преступлений, в том числе предусмотренного ч.3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой). Участники преступных групп, подконтрольных Молнару, на ряду с другими преступлениями с 2009 по 2014 год вели в Бобруйске незаконную предпринимательскую деятельность по оказанию риелторских и юридических услуг без образования юридического лица и без лицензии.