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18:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Белорусы о пожаре в Греции: «Афины затянуло оранжевыми клубами дыма»

Огонь бушует в окрестностях греческой столицы.

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Ужасная новость пришла из Греции, где в лесах вспыхнули пожары. По последним данным, стихийное бедствие унесло жизни 60 человек, еще 150 человек пострадало. Огнем были охвачены окрестности Афин — в районе портового города Рафина в 35 км к востоку от столицы и в курортном городе Кинете, это в 55 км.

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— Вчера, в понедельник, было очень жарко — 40 градусов. Мы отдыхали на пляже, купались, как внезапно небо заволокло серыми тучами, которые стали оранжевыми. На пляже летал пепел. Местные стали выкладывать в соцсети фото оранжевых клубов дыма над домами, — рассказывает белоруска Илона Хомич, которая живет в Афинах. — Для греков это трагедия… Погибли и пострадали люди, многие остались без жилья. О том, что пострадали туристы, мы не слышали. Но знаю, что пожар был и возле известного пляжа в курортном городе Кинета. Мы собирались туда поехать, но выбрали для отдыха другое место.

Минчанин Александр со своей девушкой сейчас отдыхают в Афинах. Путешествуют молодые люди по Греции самостоятельно. В планах — посещение местных достопримечательностей.

— В минувший понедельник мы ехали из аэропорта и видели на улице большой столб дыма, — вспоминает Александр. — Про пожары здесь пишут во всех газетах. Будем еще общаться с местными, чтобы узнать последние новости.

По словам Александра, они не испугались пожаров, так как они далеко от Афин.

ОФИЦИАЛЬНО.

«Информация о пострадавших белорусах не поступала».

— Посольство Республики Беларусь отслеживает развитие ситуации с лесными пожарами в Греции, постоянно находясь в контакте с местными властями. По состоянию на данный момент информация о пострадавших гражданах Беларуси в посольство не поступала, — сообщил МИД Беларуси в Твиттере.

Ведомство напоминает, что белорусы, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации в Греции, могут обратиться в посольство Беларуси в Болгарии по следующим телефонам: + 359 29719528, +359 9717131 (с 9.00 до 18.00).

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