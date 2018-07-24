Прокуратура задержала директора школы, где избивали детей
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — Прокуратура задержала директора Самаркандской специализированной школы № 64, в которой избивали детей, сообщает Генеральная прокуратура Узбекистана.
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — Прокуратура задержала директора Самаркандской специализированной школы № 64, в которой избивали детей, сообщает Генеральная прокуратура Узбекистана.
23 июля 2018 года в Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан обратилась гражданка М. М., которая в своем заявлении сообщила об избиении и издевательствах в отношении её сына Э. М., а также других воспитанников со стороны должностных и ответственных лиц Самаркандской специализированной школы № 64 для мальчиков, нуждающихся в особых условиях содержания, воспитания и образования.
Данный случай был взят под особый контроль Генеральной прокуратурой и в ходе доследственной проверки, проведенной лично прокурором Самаркандской области установлено, что директор
По заключению Самаркандского областного бюро судмедэкспертизы от
По данному факту 23 июля 2018 года прокурором города Самарканда в соответствии с пунктом «а» части 2 статьи 110 и части 1 статьи 206 Уголовного кодекса Республики Узбекистан возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия в отношении директора
Директор