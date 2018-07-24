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19:07 (мск), источник: Uzdaily.uz

Прокуратура задержала директора школы, где избивали детей

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — Прокуратура задержала директора Самаркандской специализированной школы № 64, в которой избивали детей, сообщает Генеральная прокуратура Узбекистана.

23 июля 2018 года в Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан обратилась гражданка М. М., которая в своем заявлении сообщила об избиении и издевательствах в отношении её сына Э. М., а также других воспитанников со стороны должностных и ответственных лиц Самаркандской специализированной школы № 64 для мальчиков, нуждающихся в особых условиях содержания, воспитания и образования.

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Данный случай был взят под особый контроль Генеральной прокуратурой и в ходе доследственной проверки, проведенной лично прокурором Самаркандской области установлено, что директор школы-интернат Ш. Садинов и другие умышленно совершив действия, превышающие их должностные полномочия, во время учебно-воспитательного процесса безжалостно относились к несовершеннолетним воспитанникам Х. (2001 г. р.), М. (2006 г. р.) и У. (2003 г. р.) и систематически избивали, а также наносили им телесные повреждения разной степени тяжести, якобы за несоблюдение ими правил внутреннего распорядка.

По заключению Самаркандского областного бюро судмедэкспертизы от 23.07.2018 года, на теле у сына заявителя М. М. Э. зафиксированы ряд травм, относящиеся к категории «Легких телесных повреждений». В рамках уголовного дела, экспертами областного бюро судмедэкспертизы, проведено медицинское освидетельствование 89 воспитанников школы-интерната, а также изучаются амбулаторные карты воспитанников, изъятые на основе протоколов.

По данному факту 23 июля 2018 года прокурором города Самарканда в соответствии с пунктом «а» части 2 статьи 110 и части 1 статьи 206 Уголовного кодекса Республики Узбекистан возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия в отношении директора школы-интернат Ш. Садинова и других лиц.

Директор школы-интернат Ш. Садинов задержан, рассматривается вопрос о применении в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

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