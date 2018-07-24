Змею обнаружили на кухне в квартире на шестом этаже жители Караганды
Жуткую находку обнаружила пенсионерка на кухне в квартире девятиэтажного дома по проспекту Нуркена Абдирова в Караганде — по полу ползала змея, передает корреспондент NUR.KZ.
Жуткую находку обнаружила пенсионерка на кухне в квартире девятиэтажного дома по проспекту Нуркена Абдирова в Караганде — по полу ползала змея, передает корреспондент NUR.KZ.
Пенсионерка тут же выбежала из кухни и заперла дверь. Щель между дверью и полом плотно закрыла тряпками. В квартире вместе с бабушкой был и ребенок.
«К нам поступил вызов в связи с обнаруженной змеей. Она пряталась на кухне под плитой. Поймали ее и поместили в стеклянную банку», — рассказал директор ТОО «Карагандинская служба спасения 155» Андрей Фридовский.
Забрать змею приехавший хозяин квартиры не позволил, решив оставить ее в банке для поиска владельца. Версию о том, что змея приползла по канализационным трубам, спасатели отвергают, поскольку они герметично изолированы. Хозяин квартиры намерен отвезти пресмыкающееся в зоомагазн, и если она окажется ядовитой, то передаст ее в зоопарк.