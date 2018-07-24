Змею обнаружили на кухне в квартире на шестом этаже жители Караганды

Источник: Nur.kz

Пенсионерка тут же выбежала из кухни и заперла дверь. Щель между дверью и полом плотно закрыла тряпками. В квартире вместе с бабушкой был и ребенок.

«К нам поступил вызов в связи с обнаруженной змеей. Она пряталась на кухне под плитой. Поймали ее и поместили в стеклянную банку», — рассказал директор ТОО «Карагандинская служба спасения 155» Андрей Фридовский.