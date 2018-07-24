Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В деле об убийстве фигуриста Тена появился скандальный поворот
Одного фото мало: важное решение суда о штрафах с камер
Отчим заставил ребенка съесть сырое мясо и получил срок
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
Елена Яковлева напугала поклонников смелым поступком
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
Отчим заставил ребенка съесть сырое мясо и получил срок
Внучка Татьяны Васильевой растет модницей
Глюкоза и Ревва воссоединились на съемках комедии: первое фото
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото
Умершая Анастасия Тарасюк была беременна - СМИ
Русские эмигранты рассказали о пенсии в США
Геймер бросил самую «горячую» ведущую прогноза погоды ради игр
«Иранская Анджелина Джоли» показала свое настоящее лицо
61-летний Маршал о романе с 24-летней: желаю всем такое испытать
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
Названы самые недорогие курорты Крыма
Россиянам предложили 10-метровые квартиры
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
40Самые яркие болельщики ЧМ
19:38 (мск), источник: Nur.kz

Змею обнаружили на кухне в квартире на шестом этаже жители Караганды

Жуткую находку обнаружила пенсионерка на кухне в квартире девятиэтажного дома по проспекту Нуркена Абдирова в Караганде — по полу ползала змея, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Пенсионерка тут же выбежала из кухни и заперла дверь. Щель между дверью и полом плотно закрыла тряпками. В квартире вместе с бабушкой был и ребенок.

«К нам поступил вызов в связи с обнаруженной змеей. Она пряталась на кухне под плитой. Поймали ее и поместили в стеклянную банку», — рассказал директор ТОО «Карагандинская служба спасения 155» Андрей Фридовский.

Забрать змею приехавший хозяин квартиры не позволил, решив оставить ее в банке для поиска владельца. Версию о том, что змея приползла по канализационным трубам, спасатели отвергают, поскольку они герметично изолированы. Хозяин квартиры намерен отвезти пресмыкающееся в зоомагазн, и если она окажется ядовитой, то передаст ее в зоопарк.

Все новости региона
Лобовое столкновение автобусов в Алматы: пострадавшим выплатят 10 млн тенге
Госдума приняла закон о повышении НДС
Разъяренная медведица отбила у охотников своих медвежат (видео)
Прощай, Америка. Куда Россия перевела миллиарды из госдолга США
Как стеклянная свалка стала одним из красивейших мест России
Израильская армия сбила сирийский самолет
Скончался советник президента РФ Вениамин Яковлев
Ветеринары рассказали, как рассчитать возраст собак и кошек
Спорт
«Локомотив» объявил о переходе футболиста ПСЖ 28-летний игрок проведет следующий сезон в составе «Локомотива» на правах аренды
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото 23-летняя актриса Софья Евстигнеева исполняет одну из ролей в комедийном проекте СТС «Девяностые. Весело и громко»
Недвижимость
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х Сегодня мы вспомним секс-символов или просто суперпопулярных исполнителей 90-х и 00-х годов
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь