Лобовое столкновение автобусов в Алматы: пострадавшим выплатят 10 млн тенге

Источник: Nur.kz

Сумма возмещения убытков, по первоначальным данным, называется в районе десяти миллионов тенге. Однако денежные выплаты пока не производятся, потому как не проводится внутреннее расследование. Как сообщили страховщики, они до сих пор не получили ни одного подтвердительного документа от ТОО «Алматыэлектротранс». Пассажиры пока также не обращались в компанию.

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По заявлению Исполнительного директора СК «Евразия» Шакира Иминова, пострадавшим в ДТП положены соответствующие выплаты. Их сумма доходит до 200 МРП — это примерно 481 тысяча тенге на одного человека. Здесь действует закон РК «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами». Чтобы получить страховые деньги пострадавшие должны написать заявление в эту компанию, предоставив необходимые документы. В их печень входит документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие фактические расходы на амбулаторное и стационарное лечение. Страховому событию, случившемуся 22 июля присвоен статус «массовый убыток» и оформление осуществляется по упрощенной форме. Говорится, что была создана горячая линия, где люди могли узнать все подробности касающихся ДТП.