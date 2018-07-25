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08:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Бухгалтер воронежской школы три года начисляла себе супер-премию

Женщина обогатилась почти на 2 миллиона рублей.

Интересное дело рассмотрели в Новоусманском районном суде. Местная жительница, работавшая бухгалтером средней школы, три года забирала деньги из бюджета учреждения. Заниматься темными делами она начала в 2014 году, а поймали ее за руку уже в 2017.

— Женщина осуществляла обязанности по начислению заработной платы и иных выплат. Она систематически совершала хищение денежных средств путем неправомерного перечисления себе завышенной заработной платы, — комментируют в суде.

Благодаря даме бюджет школы недосчитался 1,8 миллиона рублей! А вы говорите: нет денег в образовании…

Суд назначил женщине 3 года условно без всякого штрафа. 1,8 миллиона рублей она при этом вернет.

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