Бухгалтер воронежской школы три года начисляла себе супер-премию

Интересное дело рассмотрели в Новоусманском районном суде. Местная жительница, работавшая бухгалтером средней школы, три года забирала деньги из бюджета учреждения. Заниматься темными делами она начала в 2014 году, а поймали ее за руку уже в 2017.

— Женщина осуществляла обязанности по начислению заработной платы и иных выплат. Она систематически совершала хищение денежных средств путем неправомерного перечисления себе завышенной заработной платы, — комментируют в суде.

Благодаря даме бюджет школы недосчитался 1,8 миллиона рублей! А вы говорите: нет денег в образовании…