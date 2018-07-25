Бухгалтер воронежской школы три года начисляла себе супер-премию
Женщина обогатилась почти на 2 миллиона рублей.
Женщина обогатилась почти на 2 миллиона рублей.
Интересное дело рассмотрели в Новоусманском районном суде. Местная жительница, работавшая бухгалтером средней школы, три года забирала деньги из бюджета учреждения. Заниматься темными делами она начала в 2014 году, а поймали ее за руку уже в 2017.
— Женщина осуществляла обязанности по начислению заработной платы и иных выплат. Она систематически совершала хищение денежных средств путем неправомерного перечисления себе завышенной заработной платы, — комментируют в суде.
Благодаря даме бюджет школы недосчитался 1,8 миллиона рублей! А вы говорите: нет денег в образовании…
Суд назначил женщине 3 года условно без всякого штрафа. 1,8 миллиона рублей она при этом вернет.