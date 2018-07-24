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20:11 (мск), источник: Sputnik.by

Вынесен первый приговор по делу «находчивых» учителей из Полоцка

По фактам приписок в школе было возбуждено 10 уголовных дел, а общий ущерб, нанесенный педагогами бюджету, составил 24 тысячи рублей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Суд Полоцкого района и города Полоцка вынес приговор в отношении заместителя директора одной из школ района, которая обвинялась в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщили во вторник в Верховном суде Беларуси.

По данным следствия, 43-летняя женщина, которая работала в школе по совместительству концертмейстером, приписала себе 329 учебных часов занятий, за что незаконно получила более 1,2 тысячи рублей.

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«Приговором суда обвиняемая признана виновной в завладении имуществом, совершенном должностным лицом с использованием своих служебных полномочий», — сказали в суде.

Там также сообщили, что ей в качестве наказания суд назначил два года лишения свободы с отсрочкой.

При этом замдиректора возместила причиненный ущерб, а суд в качестве смягчающих обстоятельств признал ее чистосердечное раскаяние и наличие на иждивении малолетнего ребенка. Данный приговор в силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

Как ранее сообщал Sputnik, всего по фактам приписок в школе было возбуждено 10 уголовных дел, а общий ущерб, нанесенный педагогами бюджету, составил 24 тысячи рублей.

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