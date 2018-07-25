В Воронеже в лесополосе нашли две ручные гранаты
Находки обезвредили на полигоне.
Находки обезвредили на полигоне.
Опасности поджидают воронежцев буквально на каждом шагу. Вот новости от ГУ МЧС по региону. Во вторник, 24 июля, в лесополосе на окраине Воронежа горожане нашли две ручные гранаты Ф-1. И это не тайник бандитов, а эхо войны. Гранаты, пролежавшие в земле больше 70 лет, уничтожили на полигоне «Погоново».
О похожем случае рассказали спасатели Острогожского района. Там во время земляных работ нашли целый арсенал: артиллерийский снаряд, две разнокалиберные минометные мины и три ручные гранаты. Боеприпасы взорвали в северной зоне балки «Мелки» недалеко от села Сторожевое.
Если вы вдруг нашли нечто, похожее на взрывоопасный предмет, отметьте место находки, уведите людей подальше и звоните в МЧС. Переносить боеприпасы или кидать их в воду — очень, очень плохая идея.