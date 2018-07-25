Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа причина смерти актера из сериала «Счастливы вместе»
Законы подлости в отпуске и перед ним. Что делать?
Внучка Татьяны Васильевой растет модницей
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Наталью Водянову в бикини сравнили с 18-летней девушкой
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным
Екатерина Климова показала всех четверых детей
Глюкоза и Ревва воссоединились на съемках комедии: первое фото
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото
Трусы до плеч: Сеть высмеяла откровенный купальник Глюкозы - СМИ
Более 3 млн РФ должна выплатить Pussy Riot - СМИ
Бывшая жена Пескова показала фото с молодым женихом
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри
Названа причина смерти актера Александра Исакова - СМИ
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
Названы самые недорогие курорты Крыма
Россиянам предложили 10-метровые квартиры
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
08:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже в лесополосе нашли две ручные гранаты

Находки обезвредили на полигоне.

Опасности поджидают воронежцев буквально на каждом шагу. Вот новости от ГУ МЧС по региону. Во вторник, 24 июля, в лесополосе на окраине Воронежа горожане нашли две ручные гранаты Ф-1. И это не тайник бандитов, а эхо войны. Гранаты, пролежавшие в земле больше 70 лет, уничтожили на полигоне «Погоново».

О похожем случае рассказали спасатели Острогожского района. Там во время земляных работ нашли целый арсенал: артиллерийский снаряд, две разнокалиберные минометные мины и три ручные гранаты. Боеприпасы взорвали в северной зоне балки «Мелки» недалеко от села Сторожевое.

Если вы вдруг нашли нечто, похожее на взрывоопасный предмет, отметьте место находки, уведите людей подальше и звоните в МЧС. Переносить боеприпасы или кидать их в воду — очень, очень плохая идея.

Все новости региона
 16-летняя дочь Григория Лепса произвела фурор на фестивале Вайкуле
Неймар не попал в список кандидатов на звание лучшего футболиста мира
МВФ заявил о недооцененности рубля и переоцененности доллара
Актер Александр Исаков умер в возрасте 39 лет
Прощай, Америка. Куда Россия перевела миллиарды из госдолга США
СМИ: Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Названа новая опасность сахара
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Как стеклянная свалка стала одним из красивейших мест России
Спорт
«Локомотив» объявил о переходе футболиста ПСЖ 28-летний игрок проведет следующий сезон в составе «Локомотива» на правах аренды
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото 23-летняя актриса Софья Евстигнеева исполняет одну из ролей в комедийном проекте СТС «Девяностые. Весело и громко»
Недвижимость
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь