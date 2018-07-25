В Воронеже в лесополосе нашли две ручные гранаты

Опасности поджидают воронежцев буквально на каждом шагу. Вот новости от ГУ МЧС по региону. Во вторник, 24 июля, в лесополосе на окраине Воронежа горожане нашли две ручные гранаты Ф-1. И это не тайник бандитов, а эхо войны. Гранаты, пролежавшие в земле больше 70 лет, уничтожили на полигоне «Погоново».

О похожем случае рассказали спасатели Острогожского района. Там во время земляных работ нашли целый арсенал: артиллерийский снаряд, две разнокалиберные минометные мины и три ручные гранаты. Боеприпасы взорвали в северной зоне балки «Мелки» недалеко от села Сторожевое.