Под Сызранью цементовоз смял внедорожник Lada 4×4: водитель погиб по дороге в больницу
Внедорожник получил серьёзные повреждения.
Внедорожник получил серьёзные повреждения.
Авария, в которой погиб пожилой водитель, произошла 24 июля на 905 км федеральной трассы М5, близ «октябрьского» поворота, примерно в шестнадцать часов.
По предварительным данным, в «Ниве» из Липецкой области ехала семья — шестидесятилетний мужчина, его супруга и их внук. Судя по следам на асфальте, грузовик, ехал со стороны Самары. Большегруз проехав перекресток, а затем по
Как сообщает
Очевидцы отмечают, что водитель цементовоза после аварии долго сидел на дороге, вероятно, он был в шоковом состоянии. На месте смертельной аварии работали сотрудники ГИБДД, им и предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.