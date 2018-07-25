Под Сызранью цементовоз смял внедорожник Lada 4×4: водитель погиб по дороге в больницу

Авария, в которой погиб пожилой водитель, произошла 24 июля на 905 км федеральной трассы М5, близ «октябрьского» поворота, примерно в шестнадцать часов.

По предварительным данным, в «Ниве» из Липецкой области ехала семья — шестидесятилетний мужчина, его супруга и их внук. Судя по следам на асфальте, грузовик, ехал со стороны Самары. Большегруз проехав перекресток, а затем по какой-то причине резко повернул влево и оказался на встречке. Там цементовоз и столкнулся с «Нивой» лоб в лоб. После столкновения, грузовик снес дорожный указатель, пробил отбойник и влетел в кусты в нескольких метрах от дороги.

Как сообщает КТВ-Луч, в результате ДТП по дороге в больницу умер 60-летний водитель «Нивы». Чудом его пассажиры не пострадали. Машина превратилась в груду металла. Рядом с ними ехала ещё одна «Нива» с родственниками, которую цементовоз не задел.