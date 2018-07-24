В ДТП в Алматы пострадала женщина с маленьким ребенком

Авария произошла на проспекте Райымбека, не доезжая улицы Боткина в восточном направлении. Автомобиль Volkswagen Golf двигался по проспекту. Водитель перед разрывом собирался завернуть во дворы и начал перестраиваться, не убедившись в безопасности своего маневра. В это время, по предварительным данным, по выделенной для автобусов полосе ехал автомобиль Toyota Camry, который протаранил японскую легковушку в бок.