Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Вот вам и няшка»: россияне о Поклонской и пенсионной реформе
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
«Иранская Анджелина Джоли» показала свое настоящее лицо
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным
Екатерина Климова показала всех четверых детей
Глюкоза и Ревва воссоединились на съемках комедии: первое фото
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото
Насиловал и убивал: в Бурятии спустя 17 лет пойман маньяк
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Авто на военном учете: какие машины могут заинтересовать военных
Суд вынес важное решение о штрафах с камер
61-летний Маршал о романе с 24-летней: желаю всем такое испытать
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
22:06 (мск), источник: Zakon.kz

В ДТП в Алматы пострадала женщина с маленьким ребенком

Полуторагодовалого малыша и его маму госпитализировали.

В ночь на 25 июля в Алматы произошло ДТП, пострадали женщина и ребенок полутора лет, передает корреспондент Zakon.kz.

Читайте также
Лобовое столкновение автобусов в Алматы: пострадавшим выплатят 10 млн тенге

Авария произошла на проспекте Райымбека, не доезжая улицы Боткина в восточном направлении. Автомобиль Volkswagen Golf двигался по проспекту. Водитель перед разрывом собирался завернуть во дворы и начал перестраиваться, не убедившись в безопасности своего маневра. В это время, по предварительным данным, по выделенной для автобусов полосе ехал автомобиль Toyota Camry, который протаранил японскую легковушку в бок.

От мощного удара Golf перелетел через бордюр, его вынесло на обочину.

В результате столкновения пострадала женщина, находившаяся на пассажирском сиденье Golf, и полуторагодовалый ребенок. Прибывшие на место врачи госпитализировали обоих.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия предстоит разобраться сотрудникам полиции.

Все новости региона
 Бывшая девушка подозреваемого в убийстве Дениса Тена рассказала о Нуралы К
Бузова разбилась в аварии с фурой
Госдума приняла закон о повышении НДС
Прощай, Америка. Куда Россия перевела миллиарды из госдолга США
Курс доллара превысил 63 рубля после заявления Трампа
Актер Александр Исаков умер в возрасте 39 лет
В Минобороны пояснили постановку автомобилей на военный учет
Как стеклянная свалка стала одним из красивейших мест России
Разъяренная медведица отбила у охотников своих медвежат (видео)
Спорт
«Локомотив» объявил о переходе футболиста ПСЖ 28-летний игрок проведет следующий сезон в составе «Локомотива» на правах аренды
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото 23-летняя актриса Софья Евстигнеева исполняет одну из ролей в комедийном проекте СТС «Девяностые. Весело и громко»
Недвижимость
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х Сегодня мы вспомним секс-символов или просто суперпопулярных исполнителей 90-х и 00-х годов
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь