Региональные власти: Окончательно водоснабжение в Зеленоградске наладят до конца недели

Источник: Калининград.Ru

Сейчас без воды в прибрежном городе остаются два дома на 8 и 16 квартир на улицах Московской и Ленина. Ситуация в посёлках Муромское и Мельниково стабилизировалась, однако проблему не решили в Рыбачьем. Для местных жителей организовали постоянный подвоз воды, в округе отключили автомойки, сформировали группу для выявления несанкционированных поливов огородов и подключений к сети водоснабжения.

«Настоятельно рекомендуем администрации округа провести анализ выполнения условий по техническому присоединению девяти новых объектов, введённых в эксплуатацию в этом году, а также обоснованность выдачи разрешений по техническому присоединению за последние три года. Необходимо организовать бурение новых скважин, реконструкцию существующих и своевременное информирование жителей о возможных перебоях в водоснабжении, ремонтных работах и графике подвоза воды», — сказал министр по муниципальному развитию Александр Торба на экстренном совещании во вторник, 24 июля.

По данным властей, проблема с водоснабжением в Зеленоградском городском округе обострилась в минувшие выходные в связи с погодными условиями. В течение трёх суток в администрацию муниципалитета поступало до 30 жалоб от населения в день, сейчас оно сократилось до пяти.