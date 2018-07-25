Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин рассказал о предложении Порошенко по Донбассу - СМИ
Водителю «заправили» 25 литров воздуха вместо бензина (видео)
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
Мужа Наташи Королевой приняли за женщину
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным
Дочь Стриженовых поступила в МГУ на факультет, где учится ее бойфренд
Леонид Закошанский уходит с НТВ на другой канал
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото
Павел Прилучный упал с колеса обозрения с 30-метровой высоты
Названа причина смерти актера Исакова - СМИ
У-вэй: 5 принципов правильного безделья
Наталью Водянову в бикини сравнили с 18-летней девушкой
Названа причина смерти актера Александра Исакова - СМИ
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
48Сборная России не смогла выйти в полуфинал
09:38 (мск), источник: Калининград.Ru

Региональные власти: Окончательно водоснабжение в Зеленоградске наладят до конца недели

Региональные власти обещают обеспечить нормальное водоснабжение в Зеленоградске до конца недели. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного правительства.

Источник: Калининград.Ru

Сейчас без воды в прибрежном городе остаются два дома на 8 и 16 квартир на улицах Московской и Ленина. Ситуация в посёлках Муромское и Мельниково стабилизировалась, однако проблему не решили в Рыбачьем. Для местных жителей организовали постоянный подвоз воды, в округе отключили автомойки, сформировали группу для выявления несанкционированных поливов огородов и подключений к сети водоснабжения.

«Настоятельно рекомендуем администрации округа провести анализ выполнения условий по техническому присоединению девяти новых объектов, введённых в эксплуатацию в этом году, а также обоснованность выдачи разрешений по техническому присоединению за последние три года. Необходимо организовать бурение новых скважин, реконструкцию существующих и своевременное информирование жителей о возможных перебоях в водоснабжении, ремонтных работах и графике подвоза воды», — сказал министр по муниципальному развитию Александр Торба на экстренном совещании во вторник, 24 июля.

По данным властей, проблема с водоснабжением в Зеленоградском городском округе обострилась в минувшие выходные в связи с погодными условиями. В течение трёх суток в администрацию муниципалитета поступало до 30 жалоб от населения в день, сейчас оно сократилось до пяти.

В правительстве предупредили, что ежедневно в период аномально высоких температур воздуха (с 09:00 до 12.00, с 15:00 до 18:00, с 23:00 до 06:00) и в связи с профилактическими мероприятиями в Зеленоградском округе будет наблюдаться понижение давления подачи воды. Телефон горячей линии: 8 (40150) 32595.

Все новости региона
 Специалисты назвали возможную причину пятен на побережье в Зеленоградске
Силанов: Отзывы о праздновании Дня города в Калининграде весьма противополо
МВФ заявил о недооцененности рубля и переоцененности доллара
СМИ: Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Названа новая опасность сахара
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Как стеклянная свалка стала одним из красивейших мест России
Разъяренная медведица отбила у охотников своих медвежат (видео)
Курс доллара превысил 63 рубля после заявления Трампа
Спорт
«Локомотив» объявил о переходе футболиста ПСЖ 28-летний игрок проведет следующий сезон в составе «Локомотива» на правах аренды
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото 23-летняя актриса Софья Евстигнеева исполняет одну из ролей в комедийном проекте СТС «Девяностые. Весело и громко»
Недвижимость
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак Сын и невестка задарили дочь актера подарками.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь