Актер Александр Исаков умер в возрасте 39 лет
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российский актер Александр Исаков скончался в понедельник на сороковом году жизни, сообщает
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российский актер Александр Исаков скончался в понедельник на сороковом году жизни, сообщает
«Александр Исаков оставил память о себе как о ярком талантливым актере с великолепно многогранным актерским даром, чья харизма была способна заразить положительными эмоциями и новыми идеями всех, кто его окружал», — говорится в некрологе.
Исаков принимал участие во многих постановках в театре киноактера, а также снимался в таких фильмах и сериалах, как «Холостяки», «Моя любовь», «Одним ударом», «Атлантида», «Счастливы вместе».
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