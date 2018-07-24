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22:47 (мск), источник: РИА Новости

Актер Александр Исаков умер в возрасте 39 лет

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российский актер Александр Исаков скончался в понедельник на сороковом году жизни, сообщает пресс-служба Государственного театра киноактера.

«Александр Исаков оставил память о себе как о ярком талантливым актере с великолепно многогранным актерским даром, чья харизма была способна заразить положительными эмоциями и новыми идеями всех, кто его окружал», — говорится в некрологе.

Исаков принимал участие во многих постановках в театре киноактера, а также снимался в таких фильмах и сериалах, как «Холостяки», «Моя любовь», «Одним ударом», «Атлантида», «Счастливы вместе».

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