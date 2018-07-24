Пострадавший в Эймсбери заявил, что не помнит, где нашел флакон с ядом
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления
В интервью телеканалу Роули рассказал, что не может вспомнить, где нашел коробку в обертке, в которой, как он думал, находился флакон с духами. По его словам, она пролежала у него дома несколько дней в Эймсбери до того, как он подарил ее своей подруге. Роули отметил, что во флаконе находилась «маслянистая субстанция», которая по запаху не была похожа на духи.
«Думаю, что
По его словам, ему повезло, что сам он выжил. Роули заявил, что сожалеет, что подарил «духи» своей подруге и выразил соболезнования ее родственникам.
Утром 4 июля британская полиция сообщила о «серьезном инциденте» в городе Эймсбери, где два человека «оказались под воздействием неизвестного вещества» и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в