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23:12 (мск), источник: РИА Новости

Пострадавший в Эймсбери заявил, что не помнит, где нашел флакон с ядом

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери заявил, что не помнит, где нашел флакон с отравляющим веществом, который подарил своей подруге, скончавшейся впоследствии в больнице Солсбери, сообщает британский телеканал ITV.

Источник: Reuters

В интервью телеканалу Роули рассказал, что не может вспомнить, где нашел коробку в обертке, в которой, как он думал, находился флакон с духами. По его словам, она пролежала у него дома несколько дней в Эймсбери до того, как он подарил ее своей подруге. Роули отметил, что во флаконе находилась «маслянистая субстанция», которая по запаху не была похожа на духи.

По его словам, его подруга почувствовала недомогание примерно через 15 минут после того, как распылила находившееся во флаконе вещество на запястье.

«Думаю, что где-то через 15 минут Дон сказала, что у нее болит голова и спросила, нет ли у меня таблеток. Я стал смотреть в квартире, она сказала, что чувствует себя странно и ей нужно полежать в ванне, что тогда мне показалось немного странным», — отметил Роули.

Ранее Роули в беседе с изданием Sun рассказал, что нашел флакон с духами и не подозревал, что находка может представлять угрозу. Мужчина также вспомнил, что флакон треснул у него в руках.

По его словам, ему повезло, что сам он выжил. Роули заявил, что сожалеет, что подарил «духи» своей подруге и выразил соболезнования ее родственникам.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о «серьезном инциденте» в городе Эймсбери, где два человека «оказались под воздействием неизвестного вещества» и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери. Вскоре после этого пришел в сознание второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули. Лондон обвиняет власти РФ в отравлении Скрипалей, Москва это категорически отрицает.

В доме отравившихся в Эймсбери нашли флакон из-под «Новичка»
Во время загрузки произошла ошибка.
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