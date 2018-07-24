В США группу лиц обвинили в выманивании более $4,5 млн

«Все ответчики принимали участие в преступной схеме национального масштаба, организованной для хищения денег у людей, откликнувшихся на ложную рекламу в интернете, похожую на рекламу лицензированных продавцов автомобилей. Ответчики создали десятки фиктивных компаний для получения выплат пострадавших, изъятие этих денег и вывод из страны», — рассказал окружной прокурор Джеффри Берман в заявлении , опубликованном на сайте ведомства.

Деяния, в которых обвиняется группа лиц, совершались с ноября 2016 года по июль 2018 года. Каждому предъявлены обвинения в сговоре с целью электронного мошенничества и сговоре с целью легализации преступно нажитых средств. Эти преступления караются лишением свободы на срок 30 и 20 лет соответственно.