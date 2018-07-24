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24 июля, источник: ТАСС

В США группу лиц обвинили в выманивании более $4,5 млн

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Прокуратура Южного округа американского штата Нью-Йорк предъявила 25 лицам, включая семерых граждан России, обвинения в мошенничестве на рынке автомобилей и выманивании обманным путем у людей свыше $4,5 млн. Об этом сообщила во вторник прокуратура Южного округа.

«Все ответчики принимали участие в преступной схеме национального масштаба, организованной для хищения денег у людей, откликнувшихся на ложную рекламу в интернете, похожую на рекламу лицензированных продавцов автомобилей. Ответчики создали десятки фиктивных компаний для получения выплат пострадавших, изъятие этих денег и вывод из страны», — рассказал окружной прокурор Джеффри Берман в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Деяния, в которых обвиняется группа лиц, совершались с ноября 2016 года по июль 2018 года. Каждому предъявлены обвинения в сговоре с целью электронного мошенничества и сговоре с целью легализации преступно нажитых средств. Эти преступления караются лишением свободы на срок 30 и 20 лет соответственно.

Помимо россиян, в состав группы входят граждане Азербайджана, Грузии, Латвии, Казахстана, США, Турции и Украины.

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