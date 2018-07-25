В Бендерах сотрудник автосервиса угнал автомобиль клиента и врезался на нем в маршрутку

Когда владелец приехал забирать свою Audi A6 из бендерского автосервиса, ему сообщили, что машины нет. Днём ранее он пригнал её на покраску. Мастера пообещали, что к вечеру работа будет выполнена, но позже, якобы не успевая, попросили об отсрочке. Подобная ситуация клиента не устроила, и он решил лично проверить, всё ли в порядке с транспортным средством. В сервисе он узнал, что примерно в час дня на его иномарке уехал один из сотрудников, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.