В Бендерах сотрудник автосервиса угнал автомобиль клиента и врезался на нем в маршрутку
Подозреваемые задержаны, автомобиль помещен на штрафплощадку.
Подозреваемые задержаны, автомобиль помещен на штрафплощадку.
Когда владелец приехал забирать свою Audi A6 из бендерского автосервиса, ему сообщили, что машины нет. Днём ранее он пригнал её на покраску. Мастера пообещали, что к вечеру работа будет выполнена, но позже, якобы не успевая, попросили об отсрочке. Подобная ситуация клиента не устроила, и он решил лично проверить, всё ли в порядке с транспортным средством. В сервисе он узнал, что примерно в час дня на его иномарке уехал один из сотрудников, сообщает
Около четырех часов дня пропавший автомобиль попал в аварию. Нетрезвый молодой человек столкнулся с маршруткой. Оба транспортных средства получили механические повреждения. Нарушитель ПДД поспешил скрыться с места происшествия.
Остановили угонщика в одном из микрорайонов города. В салоне находился ещё и его приятель. В настоящий момент подозреваемые задержаны, автомобиль помещён на штрафплощадку.