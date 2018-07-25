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00:41 (мск), источник: Tengrinews

Очевидцы услышали стрельбу возле MEGA Алматы

Очевидцы услышали стрельбу возле MEGA Park в Алматы, сообщает корреспондент Тengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 июля на пересечении улиц Макатева и Сейфуллина. По словам жильцов близлежащих домов, они проснулись около 3.00 ночи из-за выстрелов на улице. Когда они выглянули из окон, то увидели 5−6 патрульных автомобилей.

Сообщается, что один мужчина был задержан полицейскими. На перекрестке также была потасовка.

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