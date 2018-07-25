Очевидцы услышали стрельбу возле MEGA Алматы
Очевидцы услышали стрельбу возле MEGA Park в Алматы, сообщает корреспондент Тengrinews.kz.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Очевидцы услышали стрельбу возле MEGA Park в Алматы, сообщает корреспондент Тengrinews.kz.
Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 июля на пересечении улиц Макатева и Сейфуллина. По словам жильцов близлежащих домов, они проснулись около 3.00 ночи
Сообщается, что один мужчина был задержан полицейскими. На перекрестке также была потасовка.