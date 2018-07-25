Житель Находки пойдет под суд за нападение на полицейского

Прокуратурой города Находки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-на С., 1983 года рождения, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.