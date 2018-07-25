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03:22 (мск), источник: Вести Приморье

Житель Находки пойдет под суд за нападение на полицейского

Прокуратурой города Находки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-на С., 1983 года рождения, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Фигурант дела ночью был обнаружен в районе ул. Арсеньева в своей машине будучи пьяным. На неоднократные законные требования правоохранителей об отстранении от управления транспортного средства водитель не реагировал, отказывался предъявлять документы. Мужчина нанес одному из сотрудников удары по голове и телу, причинив телесные повреждения.

В настоящее время уголовно дело направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.

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