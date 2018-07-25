Житель Находки пойдет под суд за нападение на полицейского
Прокуратурой города Находки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
Прокуратурой города Находки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
Фигурант дела ночью был обнаружен в районе ул. Арсеньева в своей машине будучи пьяным. На неоднократные законные требования правоохранителей об отстранении от управления транспортного средства водитель не реагировал, отказывался предъявлять документы. Мужчина нанес одному из сотрудников удары по голове и телу, причинив телесные повреждения.
В настоящее время уголовно дело направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.