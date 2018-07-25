Тело бешеной лисы нашли в Комсомольске-на-Амуре

Вирус выявили специалисты ветеринарной службы города Юности. Этот случай заболевания стал девятым в Хабаровском крае.

Напомним, что ранее семь случаев бешенства выявили в Хабаровском районе и еще один — в краевой столице. Среди заболевших были лисы, собаки и кошки. Причем во всех случаях основными разносчиками заболевания становились рыжие хищники.

Жители Комсомольска-на-Амуре могут бесплатно привить своих домашних животных от бешенства. Вакцинацию проводят в ветеринарной поликлинике КГБУ «Комсомольская горСББЖ» по адресу: улица Путейская, 93. К тому же специалисты обходят подворья и дачные кооперативы, чтобы вакцинировать собак и кошек.