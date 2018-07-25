Тело бешеной лисы нашли в Комсомольске-на-Амуре
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Вирус выявили специалисты ветеринарной службы города Юности. Этот случай заболевания стал девятым в Хабаровском крае.
Напомним, что ранее семь случаев бешенства выявили в Хабаровском районе и еще один — в краевой столице. Среди заболевших были лисы, собаки и кошки. Причем во всех случаях основными разносчиками заболевания становились рыжие хищники.
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Дополнительную информацию по профилактике бешенства комсомольчане могут получить по телефонам: 54−02−64; 54−81−80, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на