Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тест. Разбираетесь ли вы в породах? Проверяем на кинособаках
Дальнобойщик жестко наказал вора, который хотел слить топливо
Арнольд Шварценеггер трогательно поздравил младшую дочь с днем рождения
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Елена Яковлева напугала поклонников смелым поступком
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
Отчим заставил ребенка съесть сырое мясо и получил срок
Внучка Татьяны Васильевой растет модницей
Леонид Закошанский уходит с НТВ на другой канал
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото
Трусы до плеч: Сеть высмеяла откровенный купальник Глюкозы - СМИ
Более 3 млн РФ должна выплатить Pussy Riot - СМИ
Как определить меланому: врач назвал главный признак
10 моделей с нестандартной красотой (фото)
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психбольницу
"Не пожелаешь и врагу": Лифанов о разрыве с женой
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
16Лесные пожары в Греции
04:01 (мск), источник: Губерния онлайн

Тело бешеной лисы нашли в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре, на территории поселка Малая Хапсоль, обнаружили мертвую лису — животное было заражено бешенством.

Вирус выявили специалисты ветеринарной службы города Юности. Этот случай заболевания стал девятым в Хабаровском крае.

Напомним, что ранее семь случаев бешенства выявили в Хабаровском районе и еще один — в краевой столице. Среди заболевших были лисы, собаки и кошки. Причем во всех случаях основными разносчиками заболевания становились рыжие хищники.

Жители Комсомольска-на-Амуре могут бесплатно привить своих домашних животных от бешенства. Вакцинацию проводят в ветеринарной поликлинике КГБУ «Комсомольская горСББЖ» по адресу: улица Путейская, 93. К тому же специалисты обходят подворья и дачные кооперативы, чтобы вакцинировать собак и кошек.

Дополнительную информацию по профилактике бешенства комсомольчане могут получить по телефонам: 54−02−64; 54−81−80, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии города Юности.

Все новости региона
Спортивный центр с тренажерным залом построят в Комсомольске-на-Амуре
Госдума приняла закон о повышении НДС
Актер Александр Исаков умер в возрасте 39 лет
Прощай, Америка. Куда Россия перевела миллиарды из госдолга США
СМИ: Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Как стеклянная свалка стала одним из красивейших мест России
Курс доллара превысил 63 рубля после заявления Трампа
Разъяренная медведица отбила у охотников своих медвежат (видео)
Спорт
«Локомотив» объявил о переходе футболиста ПСЖ 28-летний игрок проведет следующий сезон в составе «Локомотива» на правах аренды
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото 23-летняя актриса Софья Евстигнеева исполняет одну из ролей в комедийном проекте СТС «Девяностые. Весело и громко»
Недвижимость
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х Сегодня мы вспомним секс-символов или просто суперпопулярных исполнителей 90-х и 00-х годов
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь