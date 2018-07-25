На реках Хабаровского края ожидается подъем уровня воды
Паводковая ситуация в регионе взята на особый контроль.
Паводковая ситуация в регионе взята на особый контроль.
Реки Хабаровского края норовят выйти из берегов
К концу июля уровень воды в Амуре у Хабаровска составит 400−450 сантиметров. Критическая отметка для города — 600.
— Угрозы подтопления населенных пунктов нет, ситуация не предполагает возникновения опасных явлений. Амур повышается постепенно, паводковая ситуация стабильна. Однако возможно подтопление дорог, сенокосов, дач — объектов, которые находятся в пойме реки. Это касается и островной части Хабаровска, — сообщили в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите.
Причиной паводка стали обильные дожди, которые прошли на реках Приамурья. Уровень воды в них повышается на 15−40 сантиметров в сутки. Уже затоплены поймы рек Кур, Амгунь, Бурея, Манома, Тунгуска, Тырма в верхнем течении на территории региона на глубину 0,2−1,2 метра.