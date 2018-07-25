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11:25 (мск), источник: Комсомольская правда

На реках Хабаровского края ожидается подъем уровня воды

Паводковая ситуация в регионе взята на особый контроль.

Источник: Комсомольская правда

Реки Хабаровского края норовят выйти из берегов из-за обрушившихся на краевую столицу дождей. Неспокоен и Амур. Только за минувшие сутки уровень воды в реке у Хабаровска, по прогнозам гидрологов, поднялся на 60−70 сантиметров. На 30−40 сантиметров повысился Амур у села Троицкое, на 20−40 — у Комсомольска.

К концу июля уровень воды в Амуре у Хабаровска составит 400−450 сантиметров. Критическая отметка для города — 600. 1—3 августа вода в реке поднимется на уровень 480−550 сантиметров. У села Елабуга 2—3 августа Амур достигнет отметки в 480−550 сантиметров. 4—5 августа у села Троицкое вода в реке повысится до 300−350 сантиметров. У Комсомольска Амур доберется до отметки в 380−430 сантиметров к 7—9 августа.

— Угрозы подтопления населенных пунктов нет, ситуация не предполагает возникновения опасных явлений. Амур повышается постепенно, паводковая ситуация стабильна. Однако возможно подтопление дорог, сенокосов, дач — объектов, которые находятся в пойме реки. Это касается и островной части Хабаровска, — сообщили в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите.

Причиной паводка стали обильные дожди, которые прошли на реках Приамурья. Уровень воды в них повышается на 15−40 сантиметров в сутки. Уже затоплены поймы рек Кур, Амгунь, Бурея, Манома, Тунгуска, Тырма в верхнем течении на территории региона на глубину 0,2−1,2 метра.

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