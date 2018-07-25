В Перми в микрорайоне Голый мыс огонь уничтожил частном дом

«Уже минут 15 в Мотовилихе воют сирены, что случилось?», «Сильный дым виден с Юбилейного!» — писали накануне в соцсетях жители города. Причина — пожарные ехали в микрорайон Голый мыс, где загорелся частный дом на улице Апрельской.

«Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 21.55, — сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. — Локализовать огонь удалось в 22.25, а полностью ликвидировать горение в 22.35. В результате пожара дом с надворными постройками сгорел полностью».