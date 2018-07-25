В лесах Красноярского края стали пропадать грибники
В Красноярском крае ищут трех человек, которые заблудились в лесу. Почти все они отправились собирать грибы, сообщают в КГКУ «Спасатель».
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В Красноярском крае ищут трех человек, которые заблудились в лесу. Почти все они отправились собирать грибы, сообщают в КГКУ «Спасатель».
Один из пропавших исчез еще 29 июня в районе поселка Зеленый Бор Минусинского района. В поисках мужчины спасатели обследовали 4 кв. км леса, но пока это не принесло результата.
21 июля в районе платформы Лесная в Емельяновском районе пропала женщина. За 4 дня спасатели прошли 4 кв. км леса и 25 км дорог, но пока ее также не нашли.
22 июля еще один мужчина заблудился в районе поселка Потапово в Енисейском районе. Спасатели все еще не могут его найти.
Один из таких случаев закончился благополучно: грибник, пропавший в окрестностях Канска, сам выбрался из леса.