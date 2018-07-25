В лесах Красноярского края стали пропадать грибники

Один из пропавших исчез еще 29 июня в районе поселка Зеленый Бор Минусинского района. В поисках мужчины спасатели обследовали 4 кв. км леса, но пока это не принесло результата.

21 июля в районе платформы Лесная в Емельяновском районе пропала женщина. За 4 дня спасатели прошли 4 кв. км леса и 25 км дорог, но пока ее также не нашли.

22 июля еще один мужчина заблудился в районе поселка Потапово в Енисейском районе. Спасатели все еще не могут его найти.