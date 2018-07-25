Пьяного лихача на «жигулях» в Иркутске остановили выстрелами по колесам
Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Пьяного водителя, который устроил погоню, задержали в Иркутске. Автомобиль ВАЗ-21074 ехал на большой скорости по улице Сурнова, когда его около 4:00 заметил экипаж ГИБДД, сообщает 25 июля
Правоохранители потребовали водителя остановиться, но он проигнорировал требования и только увеличил скорость. Началась погоня, во время которой лихач несколько раз грубо нарушил правила дорожного движения, например, ехал против движения по дороге с односторонним движением.
Поскольку действия водителя могли
За рулем находился 23-летний ранее судимый житель деревни Херетин Боханского района. Молодой человек отказался пройти процедуру медицинского освидетельствования на наличие состояния опьянения. В отношении него составлено пять административных протоколов за грубые нарушения правил дорожного движения, а сам водитель легкового автомобиля помещен в спецприёмник.