Пьяного лихача на «жигулях» в Иркутске остановили выстрелами по колесам

Пьяного водителя, который устроил погоню, задержали в Иркутске. Автомобиль ВАЗ-21074 ехал на большой скорости по улице Сурнова, когда его около 4:00 заметил экипаж ГИБДД, сообщает 25 июля пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Правоохранители потребовали водителя остановиться, но он проигнорировал требования и только увеличил скорость. Началась погоня, во время которой лихач несколько раз грубо нарушил правила дорожного движения, например, ехал против движения по дороге с односторонним движением.

Поскольку действия водителя могли кому-нибудь навредить, сотрудники Госавтоинспекции решили применить табельное оружие. Они сделали предупредительный выстрел в воздух, а затем повредили колеса «жигулей». Это помогло заблокировать автомобиль и задержать водителя.