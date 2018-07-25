Водитель «Honda» сбил девушку в Красноярске

24 июля вечером водитель автомобиля «Honda» 1996 года рождения в условиях дождя не справился с управлением. На мокром асфальте машину развернуло и выбросило на бетонное ограждение. Автомобиль получил повреждения и уже на тротуаре задел девушку — пешехода. От удара она получила серьёзные травмы и была госпитализирована. Помощь медиков понадобилась и водителю «Honda». В группе «ЧП-Красноярск» большинство водителей предположило, что виной всему стала старая резина легкового автомобиля. Один из очевидцев написал, что одно из колес легковушки лопнуло перед ДТП.