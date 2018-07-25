Банда из Братска похитила школьницу и ее тетю по ошибке
С пленниц требовали выкуп, который выплатить им было нечем.
С пленниц требовали выкуп, который выплатить им было нечем.
Школьницу Алину Сергееву и ее тетю Оксану Шалаеву из Братска по ночам мучают кошмары: им снится промзона, гаражи. Двое крепких мужиков в камуфляже грозятся их убить, требуют отдать деньги, золото и наркотики… Два года назад родственницы пережили все это наяву.
В те майские дни 2016 года 13-летняя Алина приехала к тете в гости на каникулы. Они возвращались с прогулки домой, подходили к подъезду многоэтажки, как вдруг увидели силуэты двух приближающихся мужчин в форме.
— ФСБ! Пройдемте! — выпалили незнакомцы в масках, без дальнейших объяснений взяли под руки женщину и девочку и повели в машину.
Уже там стало ясно, что это было похищение. За рулем сидела женщина в гражданском. Как только все оказались в салоне иномарки и захлопнулись двери, та надавила на газ.
— Отпустите нас, у нас ничего нет. Что вам нужно? — дрогнувшим голосом вымолвила Оксана Шалаева. Ее племянница тем временем лишь тихонько всхлипывала.
— Молчать! — оборвали похитители.
— Я вспомнила! Я, кажется, знаю, где все это может быть… — молила о пощаде Оксана.
Ее племянницу преступники не тронули, лишь запугивали угрозами.
Шалаева назвала адрес наобум. Расчет был простой: быть может, люди, которые там живут, поймут, что происходит неладное, и сообщат в полицию. Псевдофээсбэшники усадили пленниц в автомобиль и повезли в указанное место, вот только дело было уже ночью — дверь никто не открыл. Та же история повторилась еще по нескольким адресам. Под утро криминальное трио со своими жертвами вернулись обратно.
А совсем скоро на промбазу нагрянул спецназ полиции. Бандиты пытались сбежать, но их мигом скрутили.
— Один их подозреваемых признал вину и изобличил своих подельников, — рассказал следователь СУ СК России по Иркутской области Александр Антипов.
И вот что стало известно. Все преступление похитители спланировали всего за день. Правда, собирались украсть только Шалаеву, но с ней оказалась девчонка. Решили уже не отступать. Почему выбрали именно эту женщину? Живет она в обычной двухэтажке, не работает, деньгами направо и налево не сорит… Видимо, злые языки шепнули, будто бы она занимается наркоторговлей.
— Однако эта информация в ходе следствия не подтвердилась, — отметил Александр Антипов.
Из всех задержанных лишь у одного раньше были проблемы с законом, хотя все трое официально не работали. Расследование уголовного дела и суд длились 2 года. В итоге на днях прозвучал приговор.
— Двоим мужчинам назначено 6 лет 3 месяца и 6 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — сообщили в Падунском районном суде. — Женщину осудили на 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.
Фамилии и имена героев изменены.