Пропал легкомоторный самолет, вылетевший из Новосибирска в Томск

ТАСС, 25 июля. Легкомоторный самолет Cirrus, который вылетел из аэропорта «Северный» Новосибирска в Томск, в установленное время не прибыл в место назначения, сообщает в среду пресс-служба регионального главка МЧС.

«25 июля в 08:05 [04:05 мск] поступило сообщение о том, что легкомоторный самолет Cirrus вылетел из аэропорта “Северный” Новосибирск, следовал в аэропорт Томска. В установленное время в конечный пункт назначения самолет не прибыл», — говорится в сообщении.