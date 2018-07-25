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08:31 (мск), источник: ТАСС

Пропал легкомоторный самолет, вылетевший из Новосибирска в Томск

В МЧС сообщили, что самолет не прибыл в конечный пункт назначения в установленное время.

ТАСС, 25 июля. Легкомоторный самолет Cirrus, который вылетел из аэропорта «Северный» Новосибирска в Томск, в установленное время не прибыл в место назначения, сообщает в среду пресс-служба регионального главка МЧС.

«25 июля в 08:05 [04:05 мск] поступило сообщение о том, что легкомоторный самолет Cirrus вылетел из аэропорта “Северный” Новосибирск, следовал в аэропорт Томска. В установленное время в конечный пункт назначения самолет не прибыл», — говорится в сообщении.

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