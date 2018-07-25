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11:27 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровские спасатели вывели заблудившихся грибников из леса «по солнцу»

Вчера, 24 июля, спасатели хабаровского филиала ДВРПСО МЧС вывели из леса мужчину и женщину, которые заблудились во время сбора грибов.

Специалисты координировали пару по положению солнца, держа с ней связь по телефону. Через полтора часа спасательная операция завершилась успешно.

Потерялись грибники недалеко от села Пивань Комсомольского района. Когда они выбрались из тайги, женщине понадобилась помощь медиков: из-за стрессовой ситуации у нее резко поднялось давление. Сейчас ее здоровью ничто не угрожает, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

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