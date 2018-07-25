Хабаровские спасатели вывели заблудившихся грибников из леса «по солнцу»

Специалисты координировали пару по положению солнца, держа с ней связь по телефону. Через полтора часа спасательная операция завершилась успешно.

Потерялись грибники недалеко от села Пивань Комсомольского района. Когда они выбрались из тайги, женщине понадобилась помощь медиков: из-за стрессовой ситуации у нее резко поднялось давление. Сейчас ее здоровью ничто не угрожает, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Хабаровскому краю.