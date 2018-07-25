Хабаровские спасатели вывели заблудившихся грибников из леса «по солнцу»
Вчера, 24 июля, спасатели хабаровского филиала ДВРПСО МЧС вывели из леса мужчину и женщину, которые заблудились во время сбора грибов.
Вчера, 24 июля, спасатели хабаровского филиала ДВРПСО МЧС вывели из леса мужчину и женщину, которые заблудились во время сбора грибов.
Специалисты координировали пару по положению солнца, держа с ней связь по телефону. Через полтора часа спасательная операция завершилась успешно.
Потерялись грибники недалеко от села Пивань Комсомольского района. Когда они выбрались из тайги, женщине понадобилась помощь медиков: