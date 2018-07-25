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17:39 (мск), источник: Клопс.ru

Очевидцы: на проспекте Мира BMW врезался в столб, есть пострадавший

В Калининграде на проспекте Мира автомобиль BMW врезался в фонарный столб. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

ДТП произошло в ночь на 25 июля в районе перекрёстка с улицей Карла Маркса. «Водитель не справился с управлением и врезался в столб. Один пострадавший. Пассажир», — рассказал свидетель происшествия.

Пострадавшего доставили в БСМП с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясениям головного мозга и ушибленной раной затылка. Как отметил очевидец, водитель скрылся с места происшествия.

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