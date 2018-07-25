Очевидцы: на проспекте Мира BMW врезался в столб, есть пострадавший
В Калининграде на проспекте Мира автомобиль BMW врезался в фонарный столб. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
В Калининграде на проспекте Мира автомобиль BMW врезался в фонарный столб. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
ДТП произошло в ночь на 25 июля в районе перекрёстка с улицей Карла Маркса. «Водитель не справился с управлением и врезался в столб. Один пострадавший. Пассажир», — рассказал свидетель происшествия.
Пострадавшего доставили в БСМП с закрытой