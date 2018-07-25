Троих казахстанцев арестовали в США

По информации прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, в преступной группировке состояли семь граждан России, пять граждан Грузии, четверо граждан Азербайджана, трое из Казахстана, двое выходцев из Латвии, двое украинских граждан; также среди обвиняемых есть граждане США и Турции.

Одиннадцать человек были задержаны во вторник в Нью-Йорке, еще несколько — во Флориде и Мичигане. На данный момент в розыске остаются восемь человек, включая шестерых россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство юстиции США.