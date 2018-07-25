Троих казахстанцев арестовали в США
Троих граждан Казахстана подозревают в участии в преступной группе, обманувшей американцев на 4,5 млн долларов.
Троих граждан Казахстана подозревают в участии в преступной группе, обманувшей американцев на 4,5 млн долларов.
По информации прокуратуры Южного округа
Одиннадцать человек были задержаны во вторник в
Они обвиняются в размещении фальшивых объявлений о продаже автомобилей, после чего получали от жертв задаток и скрывались. Для этого они открыли ряд подставных фирм. Сумма ущерба составила около 4,5 миллиона долларов США. Каждому из обвиняемых вменяется сговор с целью мошенничества (срок до 30 лет тюрьмы), а также сговор с целью отмывания денег (до 20 лет тюрьмы).