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08:09 (мск), источник: 365info.kz

Троих казахстанцев арестовали в США

Троих граждан Казахстана подозревают в участии в преступной группе, обманувшей американцев на 4,5 млн долларов.

По информации прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, в преступной группировке состояли семь граждан России, пять граждан Грузии, четверо граждан Азербайджана, трое из Казахстана, двое выходцев из Латвии, двое украинских граждан; также среди обвиняемых есть граждане США и Турции.

Одиннадцать человек были задержаны во вторник в Нью-Йорке, еще несколько — во Флориде и Мичигане. На данный момент в розыске остаются восемь человек, включая шестерых россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство юстиции США.

Они обвиняются в размещении фальшивых объявлений о продаже автомобилей, после чего получали от жертв задаток и скрывались. Для этого они открыли ряд подставных фирм. Сумма ущерба составила около 4,5 миллиона долларов США. Каждому из обвиняемых вменяется сговор с целью мошенничества (срок до 30 лет тюрьмы), а также сговор с целью отмывания денег (до 20 лет тюрьмы).

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