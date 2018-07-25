Руководитель управления культуры Эвенкии фиктивно устроилась методистом и присвоила 700 тысяч

Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя управления культуры администрации Эвенкийского района — чиновницу подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Она нарушала закон с марта 2013 года. Желая улучшить свое материальное положение, чиновница принудила руководителя подчиненной ей организации официально трудоустроить ее на должность ведущего методиста.

«При этом руководитель управления не намеревалась в действительности работать методистом. За период формального нахождения в должности подозреваемой была начислена и выплачена заработная плата в сумме более 700 тысяч рублей. В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводится предварительное расследование», — пояснили в ГСУ СК по Красноярскому краю.