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08:10 (мск), источник: Newslab.ru

Руководитель управления культуры Эвенкии фиктивно устроилась методистом и присвоила 700 тысяч

Против чиновницы возбудили уголовное дело, сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя управления культуры администрации Эвенкийского района — чиновницу подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Она нарушала закон с марта 2013 года. Желая улучшить свое материальное положение, чиновница принудила руководителя подчиненной ей организации официально трудоустроить ее на должность ведущего методиста.

«При этом руководитель управления не намеревалась в действительности работать методистом. За период формального нахождения в должности подозреваемой была начислена и выплачена заработная плата в сумме более 700 тысяч рублей. В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводится предварительное расследование», — пояснили в ГСУ СК по Красноярскому краю.

Имя подозреваемой следователи не называют, но на официальном сайте администрации Эвенкийского района указано, что пост начальника управления культуры занимает Марина Подполенок. Теперь ее могут оштрафовать на сумму до 80 тыс. рублей, отправить на принудительные работы, арестовать на срок от 4 до 6 месяцев или же лишить свободы на срок до 4 лет.

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