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08:38 (мск), источник: Nakanune.ru

Подрывник банкоматов из Екатеринбурга получил шесть лет колонии

В Екатеринбурге вынесен приговор подрывнику банкоматов. Он похитил около миллиона рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, ночью 8 октября прошлого года злоумышленник подъехал к офису одного из банков по улице Блюхера в уральской столице. На месте он приготовил газовые баллоны со сжатым газом, патрубки для подачи газа в корпус банкомата, пульт дистанционного управления, маску и перчатки.

Надев их и убедившись, что рядом никого нет, он присоединил патрубки газового баллона к банкомату и заполнил его газом. Чтобы не получить травмы от взрывной волны, преступник вышел за дверь, откуда с помощью пульта дистанционного управления взорвал банкомат и похитил 865 тыс. руб.

Как выяснилось в ходе расследования, аналогичным образом он пытался взломать отделение банка по улице Титова: мужчина устроил взрыв с помощью газовых баллонов и горючей жидкости. Однако похитить деньги в размере 2,7 млн руб. злоумышленник не смог, так как был задержан на месте преступления.

Суд вынес свой приговор: шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворен гражданский иск банка на 1,3 млн руб.

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