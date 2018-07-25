Пожар произошел в роддоме в Екатеринбурге, эвакуировано 170 человек

Информация о возгорании поступила на центральный пункт пожарной связи в 03:18 по местному времени (01:18 мск).

«Персонал оперативно организовал эвакуацию с вышележащих этажей на первый этаж здания. Задымления на этажах не было», — говорится в сообщении.

Из роддома было эвакуировано 170 человек. В том числе 86 пациенток, 49 детей и 35 сотрудников.

«Пострадавших в результате пожара нет», — подчеркивается в пресс-релизе.

Отмечается, что площадь пожара составила 2 кв. метра. Пожарные потушили огонь в течение 11 минут. В результате повреждено вентиляционное оборудование.

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и 12 человек. Причина пожара устанавливается.

По данным пресс-службы больницы, пациенток разместили в другом корпусе.

«Двух рожениц, которые находились в родовом зале, срочно машинами реанимации перевели в другой роддом. В 5 часов утра все пациентки вернулись в родильный дом, пока размещены в одном крыле здания», — говорится в сообщении.