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08:37 (мск), источник: Интерфакс

Пожар произошел в роддоме в Екатеринбурге, эвакуировано 170 человек

Екатеринбург. 25 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Пожар произошел в подвальном помещении роддома Центральной городской больницы N40 в Екатеринбурге в ночь на среду, никто не пострадал, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Свердловской области.

Информация о возгорании поступила на центральный пункт пожарной связи в 03:18 по местному времени (01:18 мск).

«Персонал оперативно организовал эвакуацию с вышележащих этажей на первый этаж здания. Задымления на этажах не было», — говорится в сообщении.

Из роддома было эвакуировано 170 человек. В том числе 86 пациенток, 49 детей и 35 сотрудников.

«Пострадавших в результате пожара нет», — подчеркивается в пресс-релизе.

Отмечается, что площадь пожара составила 2 кв. метра. Пожарные потушили огонь в течение 11 минут. В результате повреждено вентиляционное оборудование.

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и 12 человек. Причина пожара устанавливается.

По данным пресс-службы больницы, пациенток разместили в другом корпусе.

«Двух рожениц, которые находились в родовом зале, срочно машинами реанимации перевели в другой роддом. В 5 часов утра все пациентки вернулись в родильный дом, пока размещены в одном крыле здания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что госпитализация в роддоме была приостановлена до 9:00 по местному времени (7:00 мск).

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