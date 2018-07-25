В СК рассказали, почему одна из бомб не сработала в петербургском метро
Террорист, помимо самоподрыва, установил механизм на станции «Площадь Восстания».
Террорист, помимо самоподрыва, установил механизм на станции «Площадь Восстания».
В Следственном комитете рассказали, почему одна из бомб не взорвалась во время теракта в петербургском метро в 2017 году.
Механизм не сработал
Акбаржон Джалилов оставил устройство на станции, чтобы включить его дистанционно. Он увидел, что полицейские заметили бомбу, и сел в поезд. Террорист совершил самоподрыв на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».
Напомним, что трагедия произошла 3 апреля. В это время президент Владимир Путин был в Петербурге. В результате теракта погибли 16 человек.