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09:35 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В СК рассказали, почему одна из бомб не сработала в петербургском метро

Террорист, помимо самоподрыва, установил механизм на станции «Площадь Восстания».

Источник: Аргументы и факты

В Следственном комитете рассказали, почему одна из бомб не взорвалась во время теракта в петербургском метро в 2017 году.

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Механизм не сработал из-за ошибки в конструкции. Об этом исполняющий обязанности заместителя руководителя главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ генерал-майор юстиции Сергей Голкин рассказал изданию Коммерсант. Террористы хотели также взорвать станцию «Площадь Восстания».

Акбаржон Джалилов оставил устройство на станции, чтобы включить его дистанционно. Он увидел, что полицейские заметили бомбу, и сел в поезд. Террорист совершил самоподрыв на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

Напомним, что трагедия произошла 3 апреля. В это время президент Владимир Путин был в Петербурге. В результате теракта погибли 16 человек.

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