Двое детей погибли в ДТП в Нижегородской области 24 июля, во вторник днем.



Как сообщил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД Дмитрий Мацкевич, смертельная автоавария случилась на 475-м км трассы М-7 «Волга» в Кстовском районе.



Дети 2006 и 2011 годов рождения находились на заднем сидении легкового автомобиля, водитель которого не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком.



При столкновении также пострадали виновник автоаварии, его пассажирка и еще один ребенок 2009 года рождения, находившийся на заднем сидении. Они получили тяжелые травмы и доставлены в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.











