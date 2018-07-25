Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меркель выбила у США последний козырь против «СП — 2»
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей
Лондонский стартап научит детей программировать с помощью «Гарри Поттера»
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Бывшая жена Пескова показала фото с молодым женихом
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
Сходство принца Джорджа и принцессы Дианы умилило Сеть
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным
Глюкоза и Ревва воссоединились на съемках комедии: первое фото
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото
Павел Прилучный упал с колеса обозрения на асфальт - СМИ
Названа причина смерти актера Исакова - СМИ
«Я на совещании в МЧС»: реакция губернатора на инцидент с дочерью
«Невыразимая трагедия»: в Греции объявлен траур
Названа причина смерти актера Александра Исакова - СМИ
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
Названы самые недорогие курорты Крыма
Россиянам предложили 10-метровые квартиры
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
08:39 (мск), источник: Newsroom24.ru

Двое детей погибли в ДТП в Нижегородской области

Смертельная автоавария случилась на трассе М-7.

Двое детей погибли в ДТП в Нижегородской области 24 июля, во вторник днем.

Как сообщил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД Дмитрий Мацкевич, смертельная автоавария случилась на 475-м км трассы М-7 «Волга» в Кстовском районе.

Дети 2006 и 2011 годов рождения находились на заднем сидении легкового автомобиля, водитель которого не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком.

При столкновении также пострадали виновник автоаварии, его пассажирка и еще один ребенок 2009 года рождения, находившийся на заднем сидении. Они получили тяжелые травмы и доставлены в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.





Все новости региона
 На спасение Волги необходимо 15 млрд рублей
Птичий грипп обострился в ПФО
МВФ заявил о недооцененности рубля и переоцененности доллара
На лечение редких болезней выделили больше денег
СМИ: Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Названа новая опасность сахара
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Как стеклянная свалка стала одним из красивейших мест России
Разъяренная медведица отбила у охотников своих медвежат (видео)
Спорт
«Локомотив» объявил о переходе футболиста ПСЖ 28-летний игрок проведет следующий сезон в составе «Локомотива» на правах аренды
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото 23-летняя актриса Софья Евстигнеева исполняет одну из ролей в комедийном проекте СТС «Девяностые. Весело и громко»
Недвижимость
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь