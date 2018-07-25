Таможенники в Хабаровске задержали посылку с запрещенными веществами

По сообщениям пресс-службы Дальневосточной таможенной службы когда посылку вскрыли, то обнаружили таблетки и ампулы с сильнодействующими веществами: тестостероном, метандиеноном, нандронолом, дегидрохлорметилтестостероном, станозолом. Эти препараты запрещены на территории России, получатель знал об этом, но все равно заказал их через интернет. При этом покупку он сделал от имени подруги своей жены. С помощью запрещенных препаратов молодой хабаровчанин хотел нарастить мышечную массу.