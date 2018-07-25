Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Австралия обратилась с особой просьбой к России по MH17
На западе Казахстана нашли обломки НЛО
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным
За что бьют в Турции российских туристов
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
Украинца вывел из себя счастливый шведский болельщик
СМИ: РФ готовится к отключению Прибалтики от БРЭЛЛ
Бузова: «Если в шоу не встречу мужчину, никогда не выйду замуж»
Глюкоза и Ревва воссоединились на съемках комедии: первое фото
"Помолодела, похорошела": Максакова рядом с молодым мужчиной
Ее держат как пленницу: брат Маркл написал письмо
«Я на совещании в МЧС»: реакция губернатора на инцидент с дочерью
«Невыразимая трагедия»: в Греции объявлен траур
Названа причина смерти актера Александра Исакова - СМИ
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
16Лесные пожары в Греции
11:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Таможенники в Хабаровске задержали посылку с запрещенными веществами

Получатель знал, что рискует, поэтому оформил заказ на имя подруги своей жены.

Посылка из Белоруссии весом 235 граммов заинтересовала хабаровских таможенников. Специалисты проследили маршрут отправления и дождались пока курьер вручит его получателю.

По сообщениям пресс-службы Дальневосточной таможенной службы когда посылку вскрыли, то обнаружили таблетки и ампулы с сильнодействующими веществами: тестостероном, метандиеноном, нандронолом, дегидрохлорметилтестостероном, станозолом. Эти препараты запрещены на территории России, получатель знал об этом, но все равно заказал их через интернет. При этом покупку он сделал от имени подруги своей жены. С помощью запрещенных препаратов молодой хабаровчанин хотел нарастить мышечную массу.

Парню, рискнувшему заказать ампулы и таблетки, придется ответить перед судом. За незаконное перемещение сильнодействующих средств ему грозит лишение свободы от трех до семи лет и штраф до одного миллиона рублей.

Все новости региона
 Малыш побил мировой рекорд, заговорив на 9-й неделе после рождения
Ученые MIT разработали автономных роботов размером с яйцеклетку
В отношении гендиректора НПО Лавочкина возбудили уголовное дело
Спасенные из пещеры в Таиланде дети и тренер стали монахами
СМИ: Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Минэнерго дало прогноз роста цен на бензин в 2019 году
Как стеклянная свалка стала одним из красивейших мест России
Названа новая опасность сахара
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Спорт
СМИ: «Реал» готов заплатить 60 млн фунтов за чемпиона мира Если этот трансфер состоится, Льорис станет самым дорогим голкипером в истории футбола
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Бузова: «Если в шоу не встречу мужчину, никогда не выйду замуж» Вышел первый тизер реалити-шоу «Замуж за Бузову»
Недвижимость
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак Сын и невестка задарили дочь актера подарками.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь