Таможенники в Хабаровске задержали посылку с запрещенными веществами
Получатель знал, что рискует, поэтому оформил заказ на имя подруги своей жены.
Получатель знал, что рискует, поэтому оформил заказ на имя подруги своей жены.
Посылка из Белоруссии весом 235 граммов заинтересовала хабаровских таможенников. Специалисты проследили маршрут отправления и дождались пока курьер вручит его получателю.
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Парню, рискнувшему заказать ампулы и таблетки, придется ответить перед судом. За незаконное перемещение сильнодействующих средств ему грозит лишение свободы от трех до семи лет и штраф до одного миллиона рублей.