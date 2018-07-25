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09:31 (мск), источник: Комсомольская правда

В Курганинском районе по дороге к морю в ДТП погибли два человека

Авария случилась 24 июля около 12:00 рядом со станицей Михайловской, что в Курганинском районе.

По сообщениям очевидцев, «Девятка» столкнулась с бетономешалкой. Удар был настолько сильным, что легковушку буквально смяло. На месте аварии погибли водитель и пассажирка отечественного автомобиля.

По рассказам свидетелей, пара ехала отдыхать на море.

Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в Кущевском районе в ДТП с грузовиком погибли две женщины. Полицейские вытаскивали из пострадавшей легковушки два трупа — жену и дочку водителя.

Сам мужчина остался жив, но сильно пострадал. Его госпитализировали с серьезными травмами. Сейчас он находится в больнице.

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