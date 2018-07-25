В Курганинском районе по дороге к морю в ДТП погибли два человека
Авария случилась 24 июля около 12:00 рядом со станицей Михайловской, что в Курганинском районе.
Авария случилась 24 июля около 12:00 рядом со станицей Михайловской, что в Курганинском районе.
По сообщениям очевидцев, «Девятка» столкнулась с бетономешалкой. Удар был настолько сильным, что легковушку буквально смяло. На месте аварии погибли водитель и пассажирка отечественного автомобиля.
По рассказам свидетелей, пара ехала отдыхать на море.
Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.
Напомним, в Кущевском районе в ДТП с грузовиком погибли две женщины. Полицейские вытаскивали из пострадавшей легковушки два трупа — жену и дочку водителя.
Сам мужчина остался жив, но сильно пострадал. Его госпитализировали с серьезными травмами. Сейчас он находится в больнице.