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09:51 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани из-за плохого самочувствие пассажира вынужденно сел самолет из Москвы

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В Казани вынужденно сел самолет из Москвы, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ночью «Боинг 738», выполнявший рейс Домодедово — Горно-Алтайск, был вынужден приземлиться в международном аэропорту «Казань» из-за 47-летнего пассажира, которому стало плохо.

Госпитализация мужчине не потребовалась. Уже через час самолет продолжил движение по маршруту.

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