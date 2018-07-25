В Казани из-за плохого самочувствие пассажира вынужденно сел самолет из Москвы
(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В Казани вынужденно сел самолет из Москвы, сообщили ИА «Татар-информ» в
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(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В Казани вынужденно сел самолет из Москвы, сообщили ИА «Татар-информ» в
Ночью «Боинг 738», выполнявший рейс Домодедово —
Госпитализация мужчине не потребовалась. Уже через час самолет продолжил движение по маршруту.